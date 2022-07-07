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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
The Lord of the Rings Gollum получил премьерный геймплейный ролик
Геймеры его не оценили.
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В рамках сегодняшней игровой презентации издательства Nacon было показано много всяких игр, но таких, на которых бы мог зацепиться взгляд, представили всего ничего. В частности, наконец-то состоялась премьера игрового процесса The Lord of the Rings Gollum про самое известное существо вселенной «Властелина колец».

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Игроки нижеуказанную публикацию, впрочем, не оценили. По словам геймеров, разработчики неудачно подошли к монтажу видеоролика, не показав ничего интересного. В обсуждении даже возникла мысль, что на увиденном вся игра и будет базироваться.

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Как оно будет на самом деле, узнаем 1 сентября — в день релиза The Lord of the Rings Gollum на всех актуальных платформах.

#the lord of the rings gollum
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