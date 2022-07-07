Главное, чтобы не получилось как всегда.

Инсайдеры давно сообщали о том, что в начале июля Ubisoft всё-таки выступит с важным заявлением касательно своего пережившего немало бед морского боевика Skull and Bones. И вот, сегодня этот знаменательный день настал: разработчики из Ubisoft Singapore собрались с силами и объявили, что их творение выйдет на PC, Google Stadia, а также на консолях текущего поколения уже 8 ноября текущего года.

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Разумеется, столь важный анонс не могли оставить без сопутствующих материалов. Так, разработчики опубликовали сюжетный видеоролик, в котором мы видим человека, решившего воспользоваться подарком судьбы и стать настоящим пиратом на просторах Индийского океана.

Кроме того, нашему вниманию представили геймплейный видеоролик, в котором продемонстрировали систему сбора ресурсов, улучшения своего пиратского судна, а также применение различных видов вооружения: от пушек и мортир до «греческого огня» — страшного прототипа огнемёта, способного превратить вражеское судно в брандер.