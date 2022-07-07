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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Terminator Resistance показали первый геймплей своего боевика по «Робокопу»
На то, чтобы опубликовать самое главное, потребовался год.
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Ровно год назад в рамках конференции издательства Nacon разработчики из студии Teyon, получившие признание после экшена Terminator Resistance, анонсировали свой следующий проект под говорящим названием RoboCop Rogue City — по мотивам популярного кинобоевика конца 1980-х. С тех пор проект оказался погружённым в абсолютную тишину, нарушена которая была только сегодня — в рамках теперь уже новой презентации от Nacon. Нашему вниманию представили премьерный видеоролик с игровым процессом RoboCop Rogue City.

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Как нетрудно заметить, при создании игры разработчики старались сохранить тот самый визуальный стиль, который запомнили зрители оригинального фильма про Робокопа, да и внешний вид у героя будет соответствующим. Более того, игровую версию робота-полицейского озвучит Питер Уэллер, исполнивший роль киборга в оригинальном фильме 1987 года.

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RoboCop Rogue City выйдет только через год — в июне 2023-го. Что, конечно, весьма печально.

#robocop rogue city
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Самое смешное, что его эксперименты приведут к поломке или платы или карты. Хотя, не смешное это.
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