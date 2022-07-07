Наверное, будет занятно.

Издательство THQ Nordic представило трейлер стратегии в реальном времени The Valiant, которая была анонсирована в мае текущего года. Свежий ролик посвящён компаньонам главного героя. Разработчики дали понять, что среди всех бойцов найдётся место мастерам как ближнего, так и дальнего боя. Будут даже такие, которые умеют сражаться верхом на конях.

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Собственно, для каждого приглашённого героя прописывается своя история и умения. Например, кто-то проявил себя в Крестовом походе и умеет «бустить» защиту союзных отрядов. Другой же обладает навыками лучника и ловчего и тоже применяет это в бою вместе с игроком.

Действие The Valiant будет происходить в Центральной Европе и Среднем Востоке в XIII веке. Главный герой должен будет, представьте себе, остановить крестовый поход. Авторы проекта обещают, что вся здешняя история развернётся в рамках 15 вручную созданных миссий.

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Релиз The Valiant должен состояться в скором времени, но разработчики пока не осмеливаются назвать дату.