В своё время в Steam с подачи вездесущего Джеффа Кили был проведён пилотный виртуальный фестиваль «Играм быть». Мысль родилась из всеобщего «локдауна» вследствие пандемии: предоставить игрокам возможность опробовать демоверсии ещё находящихся в производстве игр, как это происходило бы на крупных «живых» мероприятиях. Идея прижилась, и вот, теперь в год в Steam проходит сразу несколько таких событий; следующее из них собираются провести с 3 по 10 октября включительно.
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Согласно имеющейся информации, осенняя версия мероприятия в значительной степени повторит недавнюю летнюю: ожидаются сотни демоверсий, огромное количество прямых трансляций от разработчиков и прочие радости для геймеров. Важно, впрочем, понимать, что за редчайшим исключением все участники фестиваля «Играм быть» — представители инди-сцены, поэтому ничего громкого и известного в его рамках обычно не происходит.