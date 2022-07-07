Кто-то в очередной раз считает это предвестием чего-то нехорошего.

После громкого разрыва западных IT-компаний отношений с Россией многие как-то позабыли, что наиболее крупные и значимые из них, например, Google, сохранили своё присутствие на российском рынке и никуда с него уходить не собираются, прикрываясь «заботой о гражданах России, которым сейчас как никогда нужны альтернативные источники информации». Позиция удобная, однако многие IT-гиганты так и не исполнили требование российского законодательства о локализации данных российских пользователей.

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В частности, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мирового суда Москвы, 28 июля будет проведено рассмотрение протоколов об административном правонарушении в отношении сервисов WhatsApp, Spotify и Snapchat. Сервисы обвиняют в повторном отказе от локализации данных россиян.

Согласно ст. 13.11 КоАП РФ, повторное нарушение закона в отношении локализации персональных данных граждан России юридическим лицом влечёт наложение административного штрафа в размере от шести до восемнадцати миллионов рублей. WhatsApp грозит максимальный предусмотренный законодательством штраф, тогда как Spotify и Snapchat отделаются шестью миллионами.

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Стоит помнить, что, согласно сведениям от Роскомнадзора, около шестисот представительств зарубежных компаний, включая Apple, Microsoft, Samsung и многие другие, уже давно исполнили требования российского законодательства в области хранения персональных данных пользователей.