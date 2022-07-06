Нью-Йорк и вирус тоже на месте.

Компания Ubisoft опубликовала анонсирующий трейлер мобильной The Division, которая получила подзаголовок Resurgence. Разработчики собираются выпустить проект в самом ближайшем будущем как на iOS, так и на Android. Уже в момент анонса было объявлено, что распространяться новинка будет по условно-бесплатной модели.

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Знакомые с серией The Division игроки будут себя чувствовать в мире Resurgence как дома. Место действия — открытый мир Нью-Йорка. Будут и разные фракции, и враги, и агенты, которым нужно восстановить порядок. А ещё вирус и заражение, без них никуда. Защита гражданских — одна из ключевых целей грядущего мобильного проекта.

Ubisoft намерена перенести на компактные устройства под управлением iOS и Android всё самое лучше, чем славится The Division. Игроки могут рассчитывать на возможность прохождения как в одиночном режиме, так и в кооперативе.

Здесь обязательно будет открытый мир с передовой графикой, продвинутая система развития героя с механиками улучшения навыков и возможностью изменить специализацию в любой момент. Персонализация экипировки героя также будет возможна — авторы готовят нагруженную систему, предоставляющую возможность изменять практически всё.

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Уже сейчас разработчики The Division Resurgence предлагают всем желающим зарегистрироваться для участия в закрытом альфа-тестировании проекта.