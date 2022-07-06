В Сети появилась информация о том, что число поставок в РФ ноутбуков без предустановленной операционной системы значительно увеличилось. Некоторые аналитики сходятся во мнении, что к осени текущего года доля таких устройств в общей структуре поставок составит 80-90 %.
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Журналисты издания «Коммерсантъ» утверждают, что в июне текущего года «около 60 % ноутбуков» поставлялись в Россию без операционной системы, а ещё весной таких устройств было только 40 %, а в начале года — меньше четверти.
Намеренный отказ от закупки устройств с предустановленной ОС — попытка сдержать рост на технику, по мнению экспертов. По их мнению, ситуация может способствовать росту спроса на нелицензионные копии ОС. А в Минцифры рассчитывают сделать обязательной предустановку на импортируемую технику отечественных систем.
Напомним, компания Microsoft ограничила продажи в РФ и РБ ещё 4 марта на фоне геополитических событий. По словам представителя крупного дистрибутора, «крайне маловероятно», что Microsoft может начать блокировать Windows по IP-адресам пользователей из России: «Этого американский вендор не делал даже во времена, когда в России были распространены пиратские версии ОС».
Правительство готовится воспользоваться ростом доли в продажах «пустых» ноутбуков. В Минцифры журналистам издания «Коммерсантъ» сообщили, что в данный момент прорабатывается вопрос обязательной предустановки российских ОС. Среди них в министерстве называют Astra Linux и ОС «Альт», но конкретные условия пока не называются.
Напомним, Минцифры вело переговоры с HP, Acer и Lenovo о предустановке российских ОС на ноутбуки и компьютеры ещё в конце 2021 года. Российские разработчики систем на базе Linux уже видят рост интереса к своим продуктам, но эксперты считают массовый переход «маловероятным» из-за сложности использования таких ОС для рядовых потребителей.