Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: число поставляемых в Россию ноутбуков без предустановленной ОС значительно выросло
К осени таких устройств может быть до 80-90 %.
анонсы и реклама
3050 за 30 тр - успей взять по старой цене
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 дешевле 70 тр в Регарде
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
В полтора раза снижена цена RX 6600

В Сети появилась информация о том, что число поставок в РФ ноутбуков без предустановленной операционной системы значительно увеличилось. Некоторые аналитики сходятся во мнении, что к осени текущего года доля таких устройств в общей структуре поставок составит 80-90 %.

реклама

Журналисты издания «Коммерсантъ» утверждают, что в июне текущего года «около 60 % ноутбуков» поставлялись в Россию без операционной системы, а ещё весной таких устройств было только 40 %, а в начале года — меньше четверти.

Намеренный отказ от закупки устройств с предустановленной ОС — попытка сдержать рост на технику, по мнению экспертов. По их мнению, ситуация может способствовать росту спроса на нелицензионные копии ОС. А в Минцифры рассчитывают сделать обязательной предустановку на импортируемую технику отечественных систем.

Напомним, компания Microsoft ограничила продажи в РФ и РБ ещё 4 марта на фоне геополитических событий. По словам представителя крупного дистрибутора, «крайне маловероятно», что Microsoft может начать блокировать Windows по IP-адресам пользователей из России: «Этого американский вендор не делал даже во времена, когда в России были распространены пиратские версии ОС».

Правительство готовится воспользоваться ростом доли в продажах «пустых» ноутбуков. В Минцифры журналистам издания «Коммерсантъ» сообщили, что в данный момент прорабатывается вопрос обязательной предустановки российских ОС. Среди них в министерстве называют Astra Linux и ОС «Альт», но конкретные условия пока не называются.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Напомним, Минцифры вело переговоры с HP, Acer и Lenovo о предустановке российских ОС на ноутбуки и компьютеры ещё в конце 2021 года. Российские разработчики систем на базе Linux уже видят рост интереса к своим продуктам, но эксперты считают массовый переход «маловероятным» из-за сложности использования таких ОС для рядовых потребителей.

#microsoft #windows 11 #отечественное по
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Минпромторге не считают критическим уход Microsoft с российского рынка
Xbox Live Gold перестанет предлагать игры для консоли Xbox 360 уже с октября текущего года
Британские антимонопольщики проверят сделку Microsoft с Activision Blizzard
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
276
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
48
Эксперимент с Windows 10 PE — загружаемся с флешки, выходим в интернет и играем в игры
29
Главные игры июля 2022 года
10
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
56
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

LaughingMan
19:42
Рекордную стоимость он то получит... В этом я не сомневаюсь. Но в чем, точно нет сомнений, что эпл ни копейки от меня не получит. Ни за 14-й, ни за 15-й низакакое американское говно. Аминь
iPhone 14 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ получит рекордную стоимость
Арсений Иголкин
19:39
ничего она не снижает, разве что если на максимальных оборотах сравнивать, водянка в отличие от воздушных кулеров работает всегда - шуршит помпа, крутится вентиль на радиаторе даже в простое
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
Chimbal
19:38
БП не влезет, видеокарта не влезет, при этом он еще имеет больше объем чем мой самодельный корпус в который все влезло... Если не можешь ничего предложить на этом я тебя оставляю, лучше поиграю в как...
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Арсений Иголкин
19:36
мб там по частотам 3ггц из коробки, так что догонит и перегонит все и вся из предыдущего поколения
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
Alpesyn
19:34
Очередной маркентинговый кал
Asus выпускает первую игровую гарнитуру ROG с двумя режимами подключения
Муж_ЗАГЛOTA
19:33
точно)))) "Ginzzu D370" - а что именно не влезет???? Ваше готовое решение КУДА интереснее!
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Chimbal
19:32
"О чем можно говорить, если у этого гения крепление на термоклей." Выставляешь себя интеллигентным человеком, а на деле врешь про крепления на термоклей когда в системе нет ни одного крепления на терм...
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Джанболатов Шамиль
19:32
https://zen.yandex.ru/media/id/5cffd2360e9b4f00ab9fbcfd/razbor-40-materinskih-plat-na-chipsete-b550-6070bd2384a2b719d7f530d3 https://3dnews.ru/1026727/obzor-7-materinskih-plat-amd-b550-deshevle-10-00...
Эксперимент с Windows 10 PE — загружаемся с флешки, выходим в интернет и играем в игры
Джанболатов Шамиль
19:29
Просто почитай отзывы в ДНС на Асрок и MSI, и на Гигабайт и Асус - небо и земля
Эксперимент с Windows 10 PE — загружаемся с флешки, выходим в интернет и играем в игры
Артём Николаев
19:28
Триумф любителей копить рубли под матрас, отдыхать в Анапе и грозиться кузькиной матерью через вражеский интернет.
Тинькофф остановил валютные переводы до 1 октября 2022 г.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем