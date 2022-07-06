Пару недель назад разработчики Fall Guys, осознав, что «премиальная» модель распространения их проекту, мягко говоря, больше не соответствует, приняли решение о его переводе на модель условно-бесплатную. И здесь девелоперы, что называется, сорвали большой куш: всего за четырнадцать дней в условно-бесплатную версию Fall Guys сыграли пятьдесят миллионов пользователей.
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Таким образом, у Fall Guys появился стимул для дальнейшего контентного развития: современный геймер, наученный тому факту, что далеко не всякая игра ныне достойна не то что денег, а просто внимания, с гораздо большим энтузиазмом предпочтёт условно-бесплатный продукт.
Свежая контентная добавка в Fall Guys появится уже завтра в рамках испытания Abstergo’s Challenge с обликами из игр серии Assassin’s Creed.