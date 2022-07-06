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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
У Battlefield 2042 успехи: «онлайн» шутера теперь выше, чем у Halo Infinite
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После запуска первого мультиплеерного сезона под названием Zero Hour у Battlefield 2042 дела пошли в гору: и рейтинг поднялся с «в основном отрицательного» до «смешанного», и геймеры возобновили свои пострелушки в представленном в проекте недалёком будущем. Выяснилось, например, что в Battlefield 2042 теперь играет больше пользователей, чем в Halo Infinite — в целом неплохой, но быстро отживший своё боевик.

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Так, по статистике, на момент написания данной заметки в Battlefield 2042 в Steam играли без малого четыре тысячи пользователей. У Halo Infinite тем временем статистика примерно вдвое слабее — чуть больше 2,2 тысяч пользователей. Вчера, например, пиковый «онлайн» Battlefield 2042 составлял 6,5 тысяч пользователей, а у Halo Infinite — 5,7 тысяч. Справедливости ради, стоит отметить, что традиционно игры серии Halo более популярны в США, где сейчас либо совсем раннее утро, либо поздняя ночь, так что через десяток часов всё может перевернуться с ног на голову.

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Отметим, что Battlefield 2042 с момента своего релиза пережила массу обновлений, по итогу которых геймеры выносят вердикт, что на сегодняшний день проект вполне играбелен. Стоит ли он своих денег — это пока ещё большой вопрос, но развитие явно идёт в верном направлении. И останавливаться в DICE не собираются как минимум до выпуска четвёртого контентного сезона.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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