В GOG с DRM не «пущают».

Вокруг S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl ходит много «искромётных» шуток и слухов, в основном касающихся факта существования данного проекта. Как бы то ни было, есть S.T.A.L.K.E.R. 2 или нет, будет он когда-нибудь или нет, но защищать его с помощью DRM, например, той же Denuvo, разработчики из GSC Game World не собираются. По крайней мере, такой незамысловатый вывод можно сделать, увидев страницу проекта в магазине GOG.

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При чём здесь GOG и DRM, спросите вы? Ответ простой: одним из главных правил работы GOG является распространение игр без DRM-защиты. Благодаря этому купив любую из представленных в данном магазине игр вы можете спокойно её запускать без подключения к Сети и даже копируя её на другие компьютеры. Во всех других случаях вам обязательно потребовалось бы сначала запустить «лончер» соответствующего сервиса цифровой дистрибуции.

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Когда S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в свет, точно неизвестно. Недавно релиз проекта был ожидаемо отложен до следующего года. Впрочем, в России игра легально распространяться всё равно не будет; если, конечно, к моменту выхода проекта в «консерватории» GSC Game World ничего не изменится в сторону просветления.