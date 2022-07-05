Вот и узнаем, сколько всего изменилось. И изменилось ли вообще.

Вот уже на протяжении нескольких лет все, кому не лень, применяют по отношению к Skull & Bones эпитет «многострадальный». Несмотря на заезженность данного определения, оно максимально точно описывает состояние проекта: его неоднократно перезапускали, релиз несколько раз откладывали, а команда разработчиков теряла ключевых сотрудников. Ubisoft при этом постоянно успокаивала сообщество, заверяя, что всё идёт по плану. Что ж, в этот четверг, 7 июля, мы сможем увидеть, насколько этот «план» соответствует реальности: Ubisoft заявила, что в указанный день проведёт прямую трансляцию, где продемонстрирует геймплей Skull & Bones.

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Смотреть трансляцию можно будет на YouTube или на Twitch — кому что удобнее — и помимо Skull & Bones в её рамках покажут «сюрпризы».

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Напомним, что Skull & Bones — это морской «пиратский» экшен, при создании которого разработчики вдохновлялись (по крайней мере, первоначально) морскими баталиями из Assassin’s Creed IV Black Flag и Assassin’s Creed Rogue. Насколько сильно изменилась (и изменилась ли вообще) концепция проекта, узнаем также в ближайший четверг.