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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft в этот четверг наконец-то покажет геймплей своего морского экшена Skull & Bones
Вот и узнаем, сколько всего изменилось. И изменилось ли вообще.
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Вот уже на протяжении нескольких лет все, кому не лень, применяют по отношению к Skull & Bones эпитет «многострадальный». Несмотря на заезженность данного определения, оно максимально точно описывает состояние проекта: его неоднократно перезапускали, релиз несколько раз откладывали, а команда разработчиков теряла ключевых сотрудников. Ubisoft при этом постоянно успокаивала сообщество, заверяя, что всё идёт по плану. Что ж, в этот четверг, 7 июля, мы сможем увидеть, насколько этот «план» соответствует реальности: Ubisoft заявила, что в указанный день проведёт прямую трансляцию, где продемонстрирует геймплей Skull & Bones.

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Смотреть трансляцию можно будет на YouTube или на Twitch — кому что удобнее — и помимо Skull & Bones в её рамках покажут «сюрпризы».

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Напомним, что Skull & Bones — это морской «пиратский» экшен, при создании которого разработчики вдохновлялись (по крайней мере, первоначально) морскими баталиями из Assassin’s Creed IV Black Flag и Assassin’s Creed Rogue. Насколько сильно изменилась (и изменилась ли вообще) концепция проекта, узнаем также в ближайший четверг.

#ubisoft #skull and bones #skull & bones
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