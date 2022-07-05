Выглядит так плохо, как и должен.

В конце лета ремейк забавного экшена Destroy All Humans 2 поступит на прилавки. Хотя ждать ещё без малого два месяца, это нисколько не уменьшает энтузиазм разработчиков в деле предпродажной подготовки своего творения. Сегодня нашему вниманию представили свежий видеоролик, полностью посвящённый местному кооперативному режиму прохождения.

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Новинка допускает полное прохождение одиночной кампании вместе с товарищем, причём сделать это можно будет за одним монитором/телевизором. Вариант, конечно, для запущенных случаев, но он предусмотрен, и в нижеуказанном виде можно взглянуть, как это будет выглядеть и работать.

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Релиз ремейка Destroy All Humans 2 состоится 30 августа на PC, а также на консолях текущего поколения. Мы в роли пришельца Крипто должны будем выполнить ответственное задание и параллельно отомстить коварным врагам за подбитый корабль.