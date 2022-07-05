Capcom рассказывает о своих успехах в новом отчёте.

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

Компания Capcom сообщила, что общий тираж дополнения Sunbrea для Monster Hunter: Rise во всём мире превысил отметку в 2 миллиона копий. В дном случае речь идёт не только о продажах не только в «цифре», но также на физических носителях.

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Если же говорить о самой Monster Hunter: Rise, то её совокупный тираж превысил отметку в 10 миллионов копий. Ещё в мае Capcom рапортовала о 9 проданных миллионах.

Напомним, релиз Monster Hunter: Rise состоялся в марте 2021 года на Nintendo Switch, в начале текущего года проект появился на ПК. Что до упомянутого дополнения Sunbrea, то оно поступило в продажу 30 июня на всех актуальных платформах.

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Ещё немного из цифр. Monster Hunter: World, выпущенная в 2018 году, была продана более 21 миллиона раз. А все проекты серии Monster Hunter разошлись по миру тиражом более 84 миллионов копий.