Компания Capcom сообщила, что общий тираж дополнения Sunbrea для Monster Hunter: Rise во всём мире превысил отметку в 2 миллиона копий. В дном случае речь идёт не только о продажах не только в «цифре», но также на физических носителях.
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Если же говорить о самой Monster Hunter: Rise, то её совокупный тираж превысил отметку в 10 миллионов копий. Ещё в мае Capcom рапортовала о 9 проданных миллионах.
Напомним, релиз Monster Hunter: Rise состоялся в марте 2021 года на Nintendo Switch, в начале текущего года проект появился на ПК. Что до упомянутого дополнения Sunbrea, то оно поступило в продажу 30 июня на всех актуальных платформах.
Ещё немного из цифр. Monster Hunter: World, выпущенная в 2018 году, была продана более 21 миллиона раз. А все проекты серии Monster Hunter разошлись по миру тиражом более 84 миллионов копий.