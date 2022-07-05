Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Дополнение Sunbreak для Monster Hunter: Rise разошлось тиражом более 2 млн копий всего за несколько дней
Capcom рассказывает о своих успехах в новом отчёте.
анонсы и реклама
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
RTX 3080 дешевле 80 тр - делай заказ
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал
3070 Ti за 70 тр Gigabyte Vision
Вдвое снижена цена RX 6600 в Ситилинке
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 70 тр</b>

Компания Capcom сообщила, что общий тираж дополнения Sunbrea для Monster Hunter: Rise во всём мире превысил отметку в 2 миллиона копий. В дном случае речь идёт не только о продажах не только в «цифре», но также на физических носителях.

реклама

Если же говорить о самой Monster Hunter: Rise, то её совокупный тираж превысил отметку в 10 миллионов копий. Ещё в мае Capcom рапортовала о 9 проданных миллионах.

Напомним, релиз Monster Hunter: Rise состоялся в марте 2021 года на Nintendo Switch, в начале текущего года проект появился на ПК. Что до упомянутого дополнения Sunbrea, то оно поступило в продажу 30 июня на всех актуальных платформах.

анонсы и реклама
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 Gigabyte Aorus дешевле 40 тр
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр
RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
6800XT за 70 тр в Регарде
-25% на RTX 3070 = дешевле 70тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b>
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Ещё немного из цифр. Monster Hunter: World, выпущенная в 2018 году, была продана более 21 миллиона раз. А все проекты серии Monster Hunter разошлись по миру тиражом более 84 миллионов копий.

#capcom #monster hunter rise
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Онлайн» Dragon’s Dogma в Steam на фоне анонса сиквела достиг шестилетнего максимума
За прошлый финансовый год продажи игр Capcom в Steam выросли более чем на 60 %
Capcom объявила о работе над Dragon’s Dogma II
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
232
Топ-6 игровых ноутбуков средней ценовой категории
19
10 самых популярных процессорных кулеров в июле 2022 года
47
Как я посмотрел сериал Оби-Ван Кеноби, и почему считаю его худшим в истории Звёздных войн
9
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
32
Время - деньги: оптимизируем действия при работе за компьютером
27
В России проблему утилизации бытовых отходов доверят обычным мухам
19
Binary Domain: краткий обзор довольно нетривиальной игры
9

Сейчас обсуждают

Каа
16:19
Всё верно. Даже до войны я покупал везде, но не у российских спекулей. ВСЕГДА было выгодно.
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
Слава Шишков
16:15
Свой есть сыр
Испанская полиция конфисковала огромные подводные дроны, предназначенные для контрабанды наркотиков
neSaint
16:13
Да не - правильно пишут на TI причем всех версий можно забить, карты если паяные могут и повторно отвалится
Проблема отвальных чипов Hynix на видеокартах RTX 3060Ti - смотрим на примере столичного СЦ
Вячеслав Безруков
16:09
I5 11400 для FHD ? Да нахрен он нужен,мне и предыдущее поколение норм,а топовый райзен 5 5000 серий слижком мощный для моих задач
Цены на процессоры Intel Alder Lake в РФ возвращаются к рекомендованным – Core i3-12100F за 10 000р
felsher 03
16:08
Ну да, как ты по инету все смелые и мнут.)) А не деле на проссатых диванах бычки помоешные потрашат ...
Российские кинотеатры на грани закрытия – ведутся разговоры о принудительном лицензировании контента
neSaint
16:07
2 ничего был особенно по современным меркам - Гловер правильный черный да и Бьюзи шикарно играл впрочем как всегда
В новом фильме Хищник 5: Добыча на пришельца будут охотиться индейцы
IRanPast
16:06
Я так понимаю, чтоб узнать, что такое ганглий, тебе придётся в вики лезть
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
felsher 03
16:05
"что я гей что-ли?" А действительно чем докажешь? А вдруг!
Российские кинотеатры на грани закрытия – ведутся разговоры о принудительном лицензировании контента
neSaint
16:04
Обидно культовые серии превратили в помойку ( - неважно качество важно еще подоить Отберите у них камеры - навсегда
В новом фильме Хищник 5: Добыча на пришельца будут охотиться индейцы
РаveIshakh
16:03
ох я бы тебе бока бы помял. герой клавиатурный....
Российские кинотеатры на грани закрытия – ведутся разговоры о принудительном лицензировании контента
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем