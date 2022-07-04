Outriders оказалась одной из тех игр, которые «горят» ярко, но крайне недолго. Всего за месяц после релиза «онлайн» проекта сократился в несколько десятков раз и рухнул глубоко в пучину забвения, где и пребывал с мая 2021 года вплоть до конца июня 2022-го. В конце июня состоялся релиз крупного дополнения Worldslayer, благодаря чему популярность Outriders заметно подросла.
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Важно, впрочем, отдавать себе отчёт в том, что в зависимости от формулировок рост «онлайна» Outriders можно непропорционально «раздуть». Так, например, в процентном выражении рост «онлайна» составил пару сотен процентов по сравнению с показателями середины мая текущего года. Если же оперировать абсолютными числовыми выражениями, то масштаб «победы» становится не столь значительным: с 1,5—2 тысяч одновременных пользователей в сутки до 5—12 тысяч пользователей. По сравнению со стартовым «онлайном» в 125 тысяч пользователей всё это несущественно.
Надолго ли хватит данной «охапки дров», вопрос хороший, и вернуться к нему следует примерно через месяц. Игроки в целом недовольны контентной добавкой, отмечая, что объём внедряемого контента здесь абсолютно не соответствует установленному ценнику.