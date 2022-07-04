Удобно же.

Издание «Известия» сообщает, что в скором времени у пользователей из России, владеющих мобильными устройствами с установленным модулем NFC, вскоре появятся дополнительные возможности по их применению. На фоне ухода с отечественного рынка платёжных систем Apple Pay, Google Pay и других альтернативой видится вариант «СБПэй», котторый создаётся НСПК в рамках Системы быстрых платежей (СБП).

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В случае с системой от НСПК журналисты издания «Известия» смогли уточнить, что у клиента должно быть установлено приложение «СБПэй» — платёж на стороне покупателя происходит через него. Программа будет работать на Android версии не ниже 6.0 и iOS, начиная с 13 версии.

«Приём оплаты по SoftPOS может быть использован в различных торгово-сервисных предприятиях. Уверены, что он будет востребован в том числе предприятиями малого и среднего бизнеса, так как позволяет превратить смартфон на базе операционной системы Android с NFC-модулем в мобильный терминал без приобретения другого дополнительного оборудования и быстро предложить клиенту удобный и безопасный способ безналичной оплаты», — пояснили в НСПК.

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Делобанк провел успешное тестирование технологии и готов к её промышленному использованию, сообщила «Известиям» его руководитель Ирина Кузьмина. Она также уточнила, что для совершения оплаты покупателю достаточно поднести свой телефон к смартфону-терминалу. Затем нужно выбрать банк для оплаты на странице, которая автоматически откроется в браузере смартфона, и подтвердить операцию. После оплаты деньги моментально зачисляются на расчетный счет предпринимателя, подчеркнула Ирина Кузьмина.