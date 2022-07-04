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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
ФАС выдала предупреждение Google из-за навязывания компанией невыгодных условий разработчикам
Камнем преткновения стала платёжная система Google.
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Пару часов назад на официальном портале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) появился новостной материал, гласящий о том, что компании Google LLC было выдано предупреждение вследствие того, что «компания навязывает разработчикам мобильных приложений невыгодные условия договора»

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Согласно имеющейся у ведомства информации, Google LLC обязала разработчиков приложений, распространяемых через её площадку Google Play, пользоваться исключительно собственной платёжной системой компании, при этом использование других платёжных систем запрещено компанией в «Правилах программы для разработчиков Google Play». В ФАС расценивают данное действие Google как злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Как следствие, в исполнение закона о защите конкуренции ФАС выдала Google предупреждение, подразумевающее необходимость исключения из Правил положений, обязывающих разработчиков распространяемых в Google Play приложений использовать платёжную систему компании, и включить в Правила положения, допускающие использование разработчиками иных способов оплаты.

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На исполнение предупреждения Google LLC предоставлен один месяц. В случае неисполнения ФАС сохраняет за собой право возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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