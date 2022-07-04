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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторитетный инсайдер уверен, что никакого официального ремастера Bloodborne не существует
Весьма необычная публикация от инсайдера. Обычно они рассказывают более позитивные новости.
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Bloodborne, несмотря на свой почтенный возраст, всё равно продолжает будоражить умы любителей видеоигр. А авторы различных слухов и утечек только и рады играть на этих чувствах, публикуя различные обнадёживающие материалы. Например, по Сети уже давно гуляет информация о том, что FromSoftware якобы готовит полноценный ремастер своего творения, который заглянет на PlayStation 5 и, что куда важнее, на PC, лишив Bloodborne статуса эксклюзива для платформы от Sony.

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Всё бы ничего, однако авторитетный инсайдер и по совместительству журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, отвечая на вопросы пользователей в своём Twitter-аккаунте, затронул тему и ремастера Bloodborne. Один из подписчиков попросил Шрайера слить какую-нибудь информацию относительно данного проекта, на что журналист ответил, что не может слить сведения касательно того, чего не существует.

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Релиз Bloodborne состоялся семь лет назад эксклюзивно для PlayStation 4. С тех пор — масса слухов касательно переиздания, ремастера и даже находящегося в производстве в FromSoftware формального сиквела проекта. Ничего, к сожалению, подтверждено так не было.

#fromsoftware #bloodborne
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