Интересно, тяга к данному ни к чему не ведущему развлечению у энтузиастов когда-нибудь иссякнет?

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Мастера на все руки из числа энтузиастов от мира компьютерных игр продолжают демонстрировать всему миру, как можно при небольших вложениях ресурсов (в первую очередь, времени) усовершенствовать внешний вид любимых игр с помощью движка Unreal Engine 5. Какие только игры энтузиасты ещё не «ремастировали», и вот, сегодня очередь дошла до Fallout New Vegas — культовой части постапокалиптических RPG, которую многие считают лучшей во всём «сериале».

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Усовершенствования в целом соответствуют таковым из предыдущих фанатских «ремастеров» на Unreal Engine 5: помимо текстур более высокого разрешения можно заметить современное освещение, работу отражений, а также современные графические эффекты. В целом можно сказать, что картинка выглядит сильно «засвеченной»: конкретно с данным параметром UE5 энтузиастам определённо надо что-то делать.

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Fallout New Vegas вышла в 2010 году, а по Сети с завидной регулярностью гуляют слухи о том что в разработке находится не то официальный ремастер/ремейк, не то полноценный сиквел. Дальше слухов, впрочем, дело пока не идёт.