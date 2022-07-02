Оказывается, в это ещё играют.

С самого момента своего релиза в ноябре прошлого года Battlefield 2042 встречала нас в Steam всеобъемлющей «краснотой»: оба пользовательских рейтинга игры — общий и актуальный — были «в основном отрицательными», то есть, меньше 40 % геймеров рекомендовали тратить на шутер свои деньги. На днях ситуация стала потихоньку выправляться.

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Если сегодня проследовать на Steam-страничку Battlefield 2042, то можно будет с удивлением обнаружить, что актуальный рейтинг игры — тот, что был сформирован за последние недели/месяцы — впервые поднялся до «смешанного». Преодолев тем самым разграничительный барьер в 40 % положительных отзывов.

Согласно комментариям игроков, за прошедшие месяцы Battlefield 2042 действительно усовершенствовалась, а запуск первого сезона под названием Zero Hour добавил в игру долгожданный новый контент. Всё это позволило игрокам сменить гнев на милость и скорректировать видимый рейтинг проекта.

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Стоит напомнить, что Battlefield 2042 в своё время смешали с грязью за сомнительные решения в игровом процессе и огромное количество багов с недоработками. По слухам, всего DICE выпустит для игры четыре сезонных контентных обновления, после чего полностью переключится на следующую часть франшизы.