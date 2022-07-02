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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Игра Stray про милого бездомного котика стала самой желаемой среди пользователей Steam
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Проект Stray про рыжего бездомного котика, потерявшегося в большом заброшенном городе, моментально стал любимцем публики. Секрет, в общем-то, незамысловат: котиков любят все, а тут ещё и такой очаровашка, которому необходимо найти выход из города, разгадав при этом некую древнюю тайну. Вполне закономерно, что Stray быстро стала ползти вверх в списке самых желаемых, пока сегодня не закрепилась на первом месте в данном рейтинге.

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Рейтинг формируется достаточно просто: система определяет, сколько пользователей добавили игру в свои списки желаемого, и на основании этого поднимает или опускает проект. Сколько конкретно тысяч человек добавили Stray в список желаемого, неизвестно, но тот факт, что игре про рыжего котика удалось обогнать The Day Before, Starfield, Frostpunk 2 и многие другие достойные готовящиеся к релизу проекты, говорит сам за себя.

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Релиз Stray, между прочим, в отличие от вышеперечисленных проектов, состоится уже совсем скоро: творение BlueTwelve Studio появится на свет 19 июля.

#stray
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Приключенческая игра Stray про бездомного котика в кибергороде выйдет 19 июля
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Midosa
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В уже существующем уже и так стоит. Зачем туда "это" вставлять?
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