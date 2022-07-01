Собственно, оно и верно: компания за последние годы не сделала почти ни одной нормальной одиночной игры.

У некоторых лиц и даже целых компаний репутация находится на столь низком уровне, что им остаётся только помалкивать и не позволять себе никаких публикаций кроме сугубо функциональных. Кто-то это понимает, кто-то нет, и продолжает действовать, как ни в чём не бывало, вызывая на себя обрушение всё новых порций народного гнева. Среди таких верующих в свою непогрешимость компаний — Electronic Arts, позволившая себе сегодня крайне сомнительную шутку.

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Оказывается, в мире сейчас набирает популярность шаблонная шутка, начинающаяся на «Так-то он 10 из 10, но...». Представитель Electronic Arts, ведущий Twitter-аккаунт издательства, решил пошутить следующим образом: «Так-то он 10 из 10, но любит играть только в одиночные игры».

Оказалось, что EA данной «шуткой» посеяла ветер, раздувшийся до бури негодования. Игроки раскритиковали Electronic Arts за подобную «шутку», особенно, учитывая тот факт, что достойных одиночных игр от принадлежащих издательству студий за последние годы (если не десятилетия) в принципе не выходило.

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EA неуклюже попыталась уйти от народного гнева, заявив, что на самом деле имела в виду, что любовь к одиночным играм делает человека достойным 11 баллов из 10 возможных. В общем, всё очень плохо, и иногда лучше действительно молчать, чем шутить.