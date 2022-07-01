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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Исследование: больше половины геймеров жульничают в различных видеоиграх
Речь не только и не столько про сетевые шутеры и грязное читерство.
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Во многих видеоиграх существуют встроенные чит-коды или даже полноценные консоли отладки, позволяющие «ломать» игровой процесс, давая себе различные преимущества в прохождении. Разработчики оставляют данную функциональность, в основном, чтобы проверять игру и моделировать различные ситуации на этапе тестирования. Геймеров же в данных инструментах двойного назначения интересует именно вторая часть — жульническая. И согласно опросу, проведённому PLITCH, занимающейся разработкой читерских программ для одиночных игр, таким образом в видеоиграх мухлюют 57 % игроков.

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Важно понимать, что опрос затрагивал в основном безобидное для сообщества читерство в одиночных играх, однако оказались среди опрошенных пользователей и нехорошие ребята, применявшие читы и в сетевых соревновательных проектах.

Большая часть игроков, естественно, предпочитают не разглашать факт своего читерства в играх, и согласно тому же опросу, 23 % игроков объясняют это отрицательным общественным восприятием данных действий. 16 % респондентов скрывают своё читерство, чтобы не прослыть плохим игроков, ещё 16 % — наоборот, чтобы выглядеть сильным игроком. Почти половина — 49 % — воздержались от ответа.

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Стоит помнить, что читерство уровня «Наколдовать тысячу единиц козьего сыра в TES V Skyrim и применить к образовавшейся куче драконий крик Fus-Ro-Dah» — это совсем не то же самое, что помощь в прицеливании и просвечивание стен в соревновательных шутерах, где на кону стоит рейтинг навыков. Последнее в некоторых государствах, признавших киберспорт разновидностью спорта, и вовсе является уголовно наказуемым деянием, особенно если речь идёт о турнирах с призовыми фондами.

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