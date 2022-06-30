Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: Avatar Frontiers of Pandora выпустят в середине ноября
Что довольно странно, ведь ноябрь будет забит куда более приоритетными проектами.
анонсы и реклама
<b>3050 MSI Gaming дешевле 30тр</b>
-28% на 3080 MSI Gaming Z = за копейки
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
-20% на 3080 Gigabyte Gaming = дешевле 80
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 80 тр</b>
3070 Gigabyte Aorus за копейки в Ситилинке
-25% на RTX 3070 = 60 с началом

Том Хендерсон продолжает играть роль пылесоса, собирающего в себя всю информацию из имеющихся источников, а затем, когда надо, включающего «реверс» в сторону своих подписчиков. Сегодня данный авторитетный инсайдер поделился сведениями о том, что Ubisoft готовится выпустить амбициозный проект Avatar Frontiers of Pandora по известной вселенной «Аватар» уже в середине ноября, а если точнее, то 18 числа.

реклама

Согласно сведениям Хендерсона, соответствующую информацию Ubisoft официально опубликует в рамках своей презентации на Gamescom 2022 с 24 по 28 августа, присутствие на которой было подтверждено руководством компании несколько дней назад.

анонсы и реклама
4 вида RTX 3050 дешевле 30 тр - смотри
Пиши на наш сайт и зарабатывай
RTX 3080 дешевле 80 тр - делай заказ!
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
! 3090 ASUS Gaming за 150 тр
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
6800XT за 70 тр в Регарде
3090 Ti Gaming X немного дороже 150
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3070 Gigabyte Aorus - 60 тр, пора брать
RTX 3080 MSI Gaming за 70тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Насколько данное предположение правдоподобно, сказать трудно. Дело в том, что ноябрь является одним из самых насыщенных месяцев для запуска в продажу новых игр, и велика вероятность, что Avatar Frontiers of Pandora попросту затеряется в этом разнообразии, как бывало в игровой индустрии уже не раз.

#ubisoft #avatar frontiers of pandora
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

СМИ: Skull & Bones в нерабочем состоянии, однако игру всё же выпустят в текущем году
Ubisoft решила принять участие в Gamescom 2022
Инсайдер: пиратский экшен Skull & Bones выйдет в ноябре
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года
183
О чем нам не говорят и не показывают в обзорах железа
65
Собираем быстрый игровой компьютер на сильно подешевеших комплектующих от AMD
18
Дешевые видеокарты после майнинга: так ли они нужны, и на что стоит обращать внимание при покупке
18

Сейчас обсуждают

Эовейн Триада
22:57
Железо какое нужно? Альдер Лейка да нет, есть прошлых линеек. Себе буду брать RTX 4080 в конце года.
О чем нам не говорят и не показывают в обзорах железа
Midosa
22:57
А законы, дебил, кто подписывает?
Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года
Asmodeus
22:57
И теплыми ламповыми пипбоями.
Роскосмос опубликовал координаты и снимки "центров принятия решения", в первый же день саммита НАТО
Константин Лесничий
22:56
К твоему сведению начиная с 1000-й линейки жифорсов отвал чипа практически исключен, так как производители наконец начали использовать нормальный припой. Косвенный факт подтверждающий что новые видяхи...
Дешевые видеокарты после майнинга: так ли они нужны, и на что стоит обращать внимание при покупке
Midosa
22:53
Согласно твоим лживым учениям о божке тебе следует возлюбить ближнего своего и не возжелать ему того, чего себе не желаешь. Но из тебя верующий, как из свиньи - балерина.
Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года
Андрей Филинский
22:52
Хз, кто такой. Наверное, сидит, рыдает.
Биткоин обвалился до $19 000, майнеры паникуют, а Эфир может рухнуть на фоне падения экономики США
Андрей Филинский
22:51
Это любимая развлекушечка Центробанка - гонять курс доллара туда-сюда. Хорошие люди, обладая инсайдерской информацией, стригут баблишко на разности курсов, жир так и капает.
Биткоин обвалился до $19 000, майнеры паникуют, а Эфир может рухнуть на фоне падения экономики США
Asmodeus
22:51
У кого сосал? 🤔
Доллар уже торгуется за 50 руб, но цены снижаются не на все товары - разбираемся почему
Андрей Филинский
22:49
Не жалко паразитов совершенно )
Биткоин обвалился до $19 000, майнеры паникуют, а Эфир может рухнуть на фоне падения экономики США
Андрей Филинский
22:48
Падает, в основном, финансовый сектор, золотая корова западных либеральных экономистов. Ещё в законах шумеров и Аккадии было написано, что ростовщиков нужно регулярно брить под ноль, иначе они развал...
Биткоин обвалился до $19 000, майнеры паникуют, а Эфир может рухнуть на фоне падения экономики США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем