Том Хендерсон продолжает играть роль пылесоса, собирающего в себя всю информацию из имеющихся источников, а затем, когда надо, включающего «реверс» в сторону своих подписчиков. Сегодня данный авторитетный инсайдер поделился сведениями о том, что Ubisoft готовится выпустить амбициозный проект Avatar Frontiers of Pandora по известной вселенной «Аватар» уже в середине ноября, а если точнее, то 18 числа.
реклама
Согласно сведениям Хендерсона, соответствующую информацию Ubisoft официально опубликует в рамках своей презентации на Gamescom 2022 с 24 по 28 августа, присутствие на которой было подтверждено руководством компании несколько дней назад.
Насколько данное предположение правдоподобно, сказать трудно. Дело в том, что ноябрь является одним из самых насыщенных месяцев для запуска в продажу новых игр, и велика вероятность, что Avatar Frontiers of Pandora попросту затеряется в этом разнообразии, как бывало в игровой индустрии уже не раз.