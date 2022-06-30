Что довольно странно, ведь ноябрь будет забит куда более приоритетными проектами.

Том Хендерсон продолжает играть роль пылесоса, собирающего в себя всю информацию из имеющихся источников, а затем, когда надо, включающего «реверс» в сторону своих подписчиков. Сегодня данный авторитетный инсайдер поделился сведениями о том, что Ubisoft готовится выпустить амбициозный проект Avatar Frontiers of Pandora по известной вселенной «Аватар» уже в середине ноября, а если точнее, то 18 числа.

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Согласно сведениям Хендерсона, соответствующую информацию Ubisoft официально опубликует в рамках своей презентации на Gamescom 2022 с 24 по 28 августа, присутствие на которой было подтверждено руководством компании несколько дней назад.

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Насколько данное предположение правдоподобно, сказать трудно. Дело в том, что ноябрь является одним из самых насыщенных месяцев для запуска в продажу новых игр, и велика вероятность, что Avatar Frontiers of Pandora попросту затеряется в этом разнообразии, как бывало в игровой индустрии уже не раз.