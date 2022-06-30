Древнейшая игровая компания Atari в этом году празднует своё 50-летие. По такому случаю издательство собирается выпустить особую игру — Atari 50: The Anniversary Celebration. Речь идёт не совсем об игре в привычном понимании этого слова, а об интерактивной документалке. Она позволит побольше узнать об истории Atari и даже поиграть в её классические проекты.
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Ценность Atari 50 заключается в том, что там будут упакованы и предложены к просмотру интервью с дизайнерами, разработчиками и причастными к компании людьми. Всё это, разумеется, будет снабжено архивными кадрами, обложками классических игр и даже дизайн-документами (в высоком разрешении, никакого «мыла»). Представленные материалы разместят на особом таймлайне, символизирующем жизненный путь Atari.
Архив древностей в Atari 50 будет содержать в себе следующие проекты:
- игры с аркадных автоматов, классических компьютеров Atari, а также консолей Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, Atari Lynx и Atari Jaguar;
- игры с Atari Lynx и Atari Jaguar — впервые на современных консолях;
- ещё шесть игр, которые являются ремейками из серии Reimagined (Swordquest: AirWorld, Haunted Houses, VCTR-SCTR, Neo Breakout, Quadratank, Yars’ Revenge Reimagined).
Сборник Atari 50: The Anniversary Celebration должен выйти в ноябре 2022 года на ПК (Steam, EGS), PlayStation, Xbox, Switch и Atari VCS.