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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Анонсирована Atari 50: The Anniversary Celebration — необычная игра-каталог с документалкой по случаю 50-летия компании Atari
Интерактивность, древность, комплексность.
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Древнейшая игровая компания Atari в этом году празднует своё 50-летие. По такому случаю издательство собирается выпустить особую игру — Atari 50: The Anniversary Celebration. Речь идёт не совсем об игре в привычном понимании этого слова, а об интерактивной документалке. Она позволит побольше узнать об истории Atari и даже поиграть в её классические проекты.

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Ценность Atari 50 заключается в том, что там будут упакованы и предложены к просмотру интервью с дизайнерами, разработчиками и причастными к компании людьми. Всё это, разумеется, будет снабжено архивными кадрами, обложками классических игр и даже дизайн-документами (в высоком разрешении, никакого «мыла»). Представленные материалы разместят на особом таймлайне, символизирующем жизненный путь Atari.

Архив древностей в Atari 50 будет содержать в себе следующие проекты:

  • игры с аркадных автоматов, классических компьютеров Atari, а также консолей Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, Atari Lynx и Atari Jaguar;
  • игры с Atari Lynx и Atari Jaguar — впервые на современных консолях;
  • ещё шесть игр, которые являются ремейками из серии Reimagined (Swordquest: AirWorld, Haunted Houses, VCTR-SCTR, Neo Breakout, Quadratank, Yars’ Revenge Reimagined).

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Сборник Atari 50: The Anniversary Celebration должен выйти в ноябре 2022 года на ПК (Steam, EGS), PlayStation, Xbox, Switch и Atari VCS.

#atari #atari 50 the anniversary celebration
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