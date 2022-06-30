Издателем выступит THQ Nordic. Разработчиком — noname-коллектив.

Нежданно-негаданно издательство THQ Nordic сегодня анонсировало свой гоночный аркадный экшен, которому присвоили неприметное название Stuntfest World Tour. Вопреки различным утечкам, гласившим о том, что гоночную аркаду под покровительством THQ Nordic создаёт Bugbear Entertainment, в реальности за производство новинки отвечает небольшой и никому не известный коллектив Pow Wow Entertainment.

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Согласно описанию, в Stuntfest World Tour мы будем участвовать в экстремальных видах спорта, включая смертельные гонки. Лучше, конечно, посмотреть видеоролик, поскольку описать происходящее в премьерном видеоролике затруднительно и, откровенно говоря, бессмысленно: это лучше один раз увидеть.

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Релиз должен состояться в текущем году.