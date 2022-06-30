Поделятся тогда, когда надо будет поделиться.

Некоторое время назад инсайдеры, включая весьма авторитетных, рапортовали, что 30 июня Sony Santa Monica, а, возможно, даже сам Кори Барлог лично, поделятся с широкой общественностью новостями относительно God of War Ragnarok. Инсайдеры предполагали, что на десерт в рамках этого пиршества оставят оглашение точной даты выхода проекта. Но, по всей видимости, сегодня не будет не то, что десерта, но и застолья в принципе. Несколько часов назад «отец» God of War Кори Барлог обратился к фанатам серии, сообщив известия, которые можно трактовать только одним вполне определённым способом.

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По словам Барлога, если бы публикация информации зависела только от него, то он бы с удовольствием рассказал всё, что знает. Но реальность такова, что решение принимать не ему, поэтому Барлог попросил фанатов God of War набраться терпения и пообещал, что сведения касательно Ragnarok будут опубликованы так быстро, как это вообще возможно.

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God of War Ragnarok является прямым сиквелом God of War (2018): Кратосу и Атрею предстоит предотвратить конец света (тот самый Рагнарёк), попутно решив массу проблем и задач. Игра создаётся для консолей PlayStation, но не исключено, что в перспективе её выпустят и на PC — по аналогии с проектом 2018 года.