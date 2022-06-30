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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Рекомендуются GeForce GTX 2060 и Core i5-8400: стали известны системные требования The Dark Pictures The Devil in Me
Всё вполне приемлемо.
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Новая часть серии The Dark Pictures с подзаголовком The Devil in Me была анонсирована ещё в середине прошлой осени, однако до такого важного события, как публикация системных требований, дело дошло только сейчас — спустя целых восемь месяцев. Наверное, лучше поздно, чем никогда, поэтому давайте без переливания из пустого в порожнее перейдём сразу к делу.

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На появившейся в Steam страничке проекта красуется информация о том, что релиз The Dark Pictures The Devil in Me состоится «скоро». Также на ней указаны минимальные и рекомендованные системные требования. Начнём с минимальных:

  • процессор: Intel Core i5-4690K или AMD FX-8350;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 380;
  • 65 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

  • процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600;
  • 12 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 2060 или AMD Radeon RX Vega 56;
  • 65 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.
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The Dark Pictures The Devil in Me представляет собой хоррор, главным антагонистом которого является изобретатель и по совместительству серийный убийца. Где-то мы это всё уже видели, но, вероятно, у разработчиков из Supermassive Games получится вдохнуть свежесть в данную идею.

#supermassive games #the dark pictures the devil in me
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