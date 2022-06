Всё вполне приемлемо.

Новая часть серии The Dark Pictures с подзаголовком The Devil in Me была анонсирована ещё в середине прошлой осени, однако до такого важного события, как публикация системных требований, дело дошло только сейчас — спустя целых восемь месяцев. Наверное, лучше поздно, чем никогда, поэтому давайте без переливания из пустого в порожнее перейдём сразу к делу.

На появившейся в Steam страничке проекта красуется информация о том, что релиз The Dark Pictures The Devil in Me состоится «скоро». Также на ней указаны минимальные и рекомендованные системные требования. Начнём с минимальных:

процессор: Intel Core i5-4690K или AMD FX-8350;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 380;

65 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600;

12 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 2060 или AMD Radeon RX Vega 56;

65 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

The Dark Pictures The Devil in Me представляет собой хоррор, главным антагонистом которого является изобретатель и по совместительству серийный убийца. Где-то мы это всё уже видели, но, вероятно, у разработчиков из Supermassive Games получится вдохнуть свежесть в данную идею.