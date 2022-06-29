Издательство Microids всерьёз задумалось о выпуске исправлений для провального ремейка шутера XIII. Все запланированные правки будут собраны в большое обновление, запланированное к релизу на 13 сентября текущего года.
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Информация об апдейте появилась на какое-то время в Steam, но почти сразу Microids убрала заметку — видимо, анонс состоялся слишком рано. Переработку ремейка поручили новой французской студии Tower Five, а саму игру изначально выпустила PlayMagic.
Бесплатное обновление добавит в клиент ремейка следующие изменения и улучшения:
- улучшенный ИИ;
- усовершенствованный визуальный стиль;
- обновлённая система звука;
- поддержка 60 кадров/с на консолях Xbox Series X|S и PS5;
- поддержка 30 кадров/с на Nintendo Switch;
- онлайн-мультиплеер на 2-13 игроков.
Представители Microids также дали понять, что нанятые специалисты из Tower Five намерены исправить практически все аспекты шутера. А все запланированные изменения будут выпущены именно в бесплатном патче.
Напомним, ремейк достаточно самобытного шутера XIII был выпущен 10 ноября 2020 года. Проект был негативно принят как профильной прессой, так и простыми игроками.