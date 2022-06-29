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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Провальный ремейк шутера XIII ждёт масштабная переработка: пакет изменений будет выпущен бесплатно
А сразу нельзя было?
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Издательство Microids всерьёз задумалось о выпуске исправлений для провального ремейка шутера XIII. Все запланированные правки будут собраны в большое обновление, запланированное к релизу на 13 сентября текущего года.

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Информация об апдейте появилась на какое-то время в Steam, но почти сразу Microids убрала заметку — видимо, анонс состоялся слишком рано. Переработку ремейка поручили новой французской студии Tower Five, а саму игру изначально выпустила PlayMagic.

Бесплатное обновление добавит в клиент ремейка следующие изменения и улучшения:

  • улучшенный ИИ;
  • усовершенствованный визуальный стиль;
  • обновлённая система звука;
  • поддержка 60 кадров/с на консолях Xbox Series X|S и PS5;
  • поддержка 30 кадров/с на Nintendo Switch;
  • онлайн-мультиплеер на 2-13 игроков.

Представители Microids также дали понять, что нанятые специалисты из Tower Five намерены исправить практически все аспекты шутера. А все запланированные изменения будут выпущены именно в бесплатном патче.

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Напомним, ремейк достаточно самобытного шутера XIII был выпущен 10 ноября 2020 года. Проект был негативно принят как профильной прессой, так и простыми игроками.

#microids #xiii #playmagic
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