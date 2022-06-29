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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Первые детали Hyenas — таинственного шутера от Creative Assembly
Интересные детали.
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На прошлой неделе компания SEGA совместно с Creative Assembly анонсировала мультиплеерный PvPvE-шутер Hyenas, представив только трейлер и немного подробностей. Реального геймплея показано не было, зато сейчас инсайдер Том Хендерсон опубликовал для портала Try Hard Guides материал, в котором описывается не только геймплей шутера, но также его визуальный стиль.

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Хендерсон считает, что проект выглядит уже практически законченным, не смотря на тот факт, что его релиз состоится только в 2023 году. Инсайдер убеждён, что игра в визуальном плане выглядит «потрясающе», он также искренне не понимает, почему разработчик не показывает геймплей публике. Хендерсон видел игровой процесс на локациях с отсутствующей гравитацией. В таких комнатах необходимо быстро и эффективно перемещаться от точки к точке, участвуя в схватках.

Для Hyenas анонсировано восемь разных героев, у каждого из них будет уникальный набор оружия, умений и прочих вещей.

Основная сфера занятий героев в игре — разграбление предметов поп-культуры, добытых богатыми с уничтоженной Земли. Хендерсон утверждает, что в Hyenas всё настроено таким образом, что самые странные бытовые вещи и атрибуты коллекционирования имеют ценность. На картах также будут присутствовать особые хранилища, которые важно взламывать, ведь там лежат особо ценные предметы.

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Релиз Hyenas должен состояться на консолях обеих поколений и ПК. Если вы заинтересовались проектом, то запись на альфа-тестирование происходит здесь.

#sega #creative assembly #hyenas
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https://i2.imageban.ru/out/2022/06/29/3b246b2ebdadd64f79babd1d75bd6924.jpg Ты сам из чьих будешь фуфлогон
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17:49
Самый несуществующий банк, практически без активов. Надо быть совсем отъявленным, чтобы стать его клиентом.)
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Pavelshakh
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Когда нечего сказать, то надо сморозить рандомную фразу. Так и запишем - балабол.
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