Последнее время Skull & Bones всё чаще всплывает в новостных лентах. Данное обстоятельство не может не радовать, поскольку свидетельствует о том, что вскоре все слухи и утечки будут подтверждены. Официальных публикаций от Ubisoft пока не поступало, однако инсайдеры, в том числе и весьма влиятельные лица, такие, как Том Хендерсон, сообщают, что запуск Skull & Bones назначен на 8 ноября текущего года.
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Напоминаем, что Skull & Bones — это морской (пиратский) боевик, изначально за основу для которого был взят механизм морских боёв из Assassin’s Creed IV Black Flag, но впоследствии, согласно утечкам, проект был перезапущен и во многом переработан. Насколько данные утечки соответствуют действительности, узнаем уже совсем скоро.
Недавно игре был присвоен «взрослый» рейтинг ESRB, что также свидетельствует о готовящемся скором запуске проекта в продажу.