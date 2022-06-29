Текущего, понятно, года.

Последнее время Skull & Bones всё чаще всплывает в новостных лентах. Данное обстоятельство не может не радовать, поскольку свидетельствует о том, что вскоре все слухи и утечки будут подтверждены. Официальных публикаций от Ubisoft пока не поступало, однако инсайдеры, в том числе и весьма влиятельные лица, такие, как Том Хендерсон, сообщают, что запуск Skull & Bones назначен на 8 ноября текущего года.

реклама

Напоминаем, что Skull & Bones — это морской (пиратский) боевик, изначально за основу для которого был взят механизм морских боёв из Assassin’s Creed IV Black Flag, но впоследствии, согласно утечкам, проект был перезапущен и во многом переработан. Насколько данные утечки соответствуют действительности, узнаем уже совсем скоро.

анонсы и реклама 4 вида RTX 3050 за 30 тр - смотри RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b> 3070 Ti Gigabyte Gaming - 60 тр, успей 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай RTX 3080 Gigabyte дешевле 100 тр 3070Ti MSI подешевела на порядок -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Недавно игре был присвоен «взрослый» рейтинг ESRB, что также свидетельствует о готовящемся скором запуске проекта в продажу.