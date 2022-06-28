Не успеем мы и глазом моргнуть, как на дворе настанет конец октября, а WB Games Montreal вовсю начнёт готовиться к релизу своего супергеройского кооперативного боевика Gotham Knights. К релизу, справедливости ради, разработчики готовятся уже сейчас, время от времени публикуя записи игрового процесса новинки. Сегодня, например, нашему вниманию был представлен геймплей за Робина — одного из четырёх главных действующих лиц экшена.
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Напоминаем, что в Gotham Knights мы в роли Робина, Найтвинга, Красного Колпака и Бэтгёрл выступаем в роли защитников Готэма, которым предстоит одолеть противников, включая представителей могущественной организации «Суд Сов».
Несмотря на то, что игра подразумевается как кооперативный боевик, при желании её можно будет проходить и в одиночку. Сколько игроков одновременно смогут участвовать в защите Готэма, до сих пор толком неизвестно: официальные сведения гласят о двух, тогда как различные утечки уверяют нас в том, что их число решили расширить до четырёх. По всей видимости, раньше, чем в день релиза, мы об этом не узнаем.
А релиз — 25 октября на PC, PS5 и Xbox Series.