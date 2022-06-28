Этот Робин, конечно, не Гуд, но в целом «гуд».

Не успеем мы и глазом моргнуть, как на дворе настанет конец октября, а WB Games Montreal вовсю начнёт готовиться к релизу своего супергеройского кооперативного боевика Gotham Knights. К релизу, справедливости ради, разработчики готовятся уже сейчас, время от времени публикуя записи игрового процесса новинки. Сегодня, например, нашему вниманию был представлен геймплей за Робина — одного из четырёх главных действующих лиц экшена.

реклама

Напоминаем, что в Gotham Knights мы в роли Робина, Найтвинга, Красного Колпака и Бэтгёрл выступаем в роли защитников Готэма, которым предстоит одолеть противников, включая представителей могущественной организации «Суд Сов».

Несмотря на то, что игра подразумевается как кооперативный боевик, при желании её можно будет проходить и в одиночку. Сколько игроков одновременно смогут участвовать в защите Готэма, до сих пор толком неизвестно: официальные сведения гласят о двух, тогда как различные утечки уверяют нас в том, что их число решили расширить до четырёх. По всей видимости, раньше, чем в день релиза, мы об этом не узнаем.

анонсы и реклама Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ 3070Ti MSI подешевела на порядок RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b> 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3080 дешевле 100 тр - скидка 20% -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti Asus Gaming - 70 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

А релиз — 25 октября на PC, PS5 и Xbox Series.