Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Gotham Knights показали игровой процесс за Робина
Этот Робин, конечно, не Гуд, но в целом «гуд».
анонсы и реклама
4 вида RTX 3050 за 30 тр - смотри
<b>3070 Ti MSI за 60 тр</b> в Регарде
RTX 3080 Gigabyte дешевле 100 тр
3070 Ti MSI подешевела почти в 2 раза
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3060 MSI за 45 тр в Регарде

Не успеем мы и глазом моргнуть, как на дворе настанет конец октября, а WB Games Montreal вовсю начнёт готовиться к релизу своего супергеройского кооперативного боевика Gotham Knights. К релизу, справедливости ради, разработчики готовятся уже сейчас, время от времени публикуя записи игрового процесса новинки. Сегодня, например, нашему вниманию был представлен геймплей за Робина — одного из четырёх главных действующих лиц экшена.

реклама

Напоминаем, что в Gotham Knights мы в роли Робина, Найтвинга, Красного Колпака и Бэтгёрл выступаем в роли защитников Готэма, которым предстоит одолеть противников, включая представителей могущественной организации «Суд Сов».

Несмотря на то, что игра подразумевается как кооперативный боевик, при желании её можно будет проходить и в одиночку. Сколько игроков одновременно смогут участвовать в защите Готэма, до сих пор толком неизвестно: официальные сведения гласят о двух, тогда как различные утечки уверяют нас в том, что их число решили расширить до четырёх. По всей видимости, раньше, чем в день релиза, мы об этом не узнаем.

анонсы и реклама
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3070Ti MSI подешевела на порядок
RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b>
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
3080 дешевле 100 тр - скидка 20%
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

А релиз — 25 октября на PC, PS5 и Xbox Series.

#gotham knights
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

СМИ сообщили об отмене русской локализации Gotham Knights
Gotham Knights обойдётся без микротранзакций и требования подключения к Сети
В свежем видео по Gotham Knights показали геймплей за Найтвинга и Красного колпака
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 полезных советов по выбору и использованию термопасты
64
M.2 NVMe SSD Kingston NV1 500Gb - мини-обзор народного и доступного накопителя
71
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 6
46
Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23
45
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 18
10
Обзор Hotwav T5 Pro - ультрабюджетный защищённый смартфон с ёмким аккумулятором на 7500 мА·ч
4

Сейчас обсуждают

djon3volta
16:29
По моему выгодней бетон месит, чем быть айтишником в Узбекистане 😕
В Узбекистане победителям IT-конкурса вручили сумку для ноутбука, сетевой фильтр и клавиатуру
Stanislav Z
16:28
Будете так говорить - разбирайтесь сами)
Защитник Windows может негативно влиять на производительность процессоров Intel
Stanislav Z
16:27
тогда нужно проводить полный анализ. Это очень похоже на поведение руткитов
Защитник Windows может негативно влиять на производительность процессоров Intel
Sheshenbek
16:26
Смысла в него нету, уже ам5 надо покупать топчики ryzen 7000. Мне кажется 7 5800 3D кэш умер, даже не родившись... Возможно через года 3 в бомж сборках он выстрелит, но сейчас это провал.
Курс доллара на Aliexpress опустился до 57 рублей
Appengamer
16:25
Новости из Зазеркалья
Ученые разработали оптическое устройство способное улавливать энергию солнца "от рассвета до заката"
Виталий Шило
16:24
Юпитер должен быть зохвачен и аннексирован, неча ему бесхозным валяться, равно, как и Венере с Меркурием
Ракета "Syper Heavy" от SpaceX получила сразу 33 двигателя Raptor-2
x-Chief-x
16:21
После осеннего обновления Windows 11 потребует создать учетную запись Microsoft
RangerXP
16:21
В смысле, надеешься что их закроют в РФ?
Twitch оштрафован на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
x-Chief-x
16:18
Дайте три🤣
64-ядерный процессор AMD Threadripper Pro 5995WX стоит более 7000 долларов
Andrey Perelygin
16:15
Шешенбек, ты меня расстроил. Я тебе минус даже влепил. Какой нах 5600 и 5600х? Надо брать 5800х3d
Курс доллара на Aliexpress опустился до 57 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем