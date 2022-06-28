В России существует закон, по которому иностранные компании обязаны хранить базы данных с информацией о своих российских пользователях, собственно, в России. Сотни компаний (по информации Роскомнадзора, их примерно шестьсот), включая Apple, Microsoft и многие другие, приняли требования отечественного законодательства, а вот Twitch Interactive Inc., владеющая одноимённым сервисом прямых трансляций, почему-то считает себя лучше других, и до сих пор не исполнила предписание.
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Как итог, сегодня мировой суд Таганского района Москвы признал Twitch виновным в нарушении Кодекса об административных правонарушениях РФ по части 8 статьи 13.11 и назначил компании штраф в размере двух миллионов рублей. Соответствующей информацией поделился «Интерфакс».
Сколько у Twitch имеется времени на то, чтобы оплатить штраф, а затем — исполнить требования законодательства — не уточняется. А вот каковы будут последствия отказа, тут уже вопрос серьёзный: в 2016 году «деловая» социальная сеть LinkedIn отказалась локализовать данные россиян, в результате чего доступ к ней в России был заблокирован. LinkedIn посчитала ущерб незначительным, поэтому «прояснения» в головах руководства там так и не произошло. Хотелось бы верить, что Twitch ценит громадный российский рынок «чуть» повыше, и не станет упираться. Надежда на это, к великому сожалению, крайне невелика.