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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Twitch оштрафован на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
Ну, не понимают там по-хорошему. И по-плохому, увы, тоже.
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В России существует закон, по которому иностранные компании обязаны хранить базы данных с информацией о своих российских пользователях, собственно, в России. Сотни компаний (по информации Роскомнадзора, их примерно шестьсот), включая Apple, Microsoft и многие другие, приняли требования отечественного законодательства, а вот Twitch Interactive Inc., владеющая одноимённым сервисом прямых трансляций, почему-то считает себя лучше других, и до сих пор не исполнила предписание.

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Как итог, сегодня мировой суд Таганского района Москвы признал Twitch виновным в нарушении Кодекса об административных правонарушениях РФ по части 8 статьи 13.11 и назначил компании штраф в размере двух миллионов рублей. Соответствующей информацией поделился «Интерфакс».

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Сколько у Twitch имеется времени на то, чтобы оплатить штраф, а затем — исполнить требования законодательства — не уточняется. А вот каковы будут последствия отказа, тут уже вопрос серьёзный: в 2016 году «деловая» социальная сеть LinkedIn отказалась локализовать данные россиян, в результате чего доступ к ней в России был заблокирован. LinkedIn посчитала ущерб незначительным, поэтому «прояснения» в головах руководства там так и не произошло. Хотелось бы верить, что Twitch ценит громадный российский рынок «чуть» повыше, и не станет упираться. Надежда на это, к великому сожалению, крайне невелика.

#twitch
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Chingizid
13:39
У меня 5600 стоит так что тут наверное и вообще брать через года 3 не раньше, игр в обозримом будущем пока не вижу интересных, а для работы пока и 5600 за глаза.
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Людмила Чумак
13:37
Ну читаешь твои посты и грустно, во многих играх все лежит сразу на карте, и кто первый квадратик захватил тот чмп -поэтому уныло сейчас играть - тут же жанр, такой где не ради крутой графики и опасн...
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Chingizid
13:37
Я под 2 к смотрел (монитор 2к) и по проверенным продавцам, особо и не углублялся дальше. Думаю выбрать между 6700xt или 3060ти либо 3070.
Курс доллара на Aliexpress опустился до 57 рублей
Sheshenbek
13:36
Совершенно верно, первую ревизию обязательно надо пропускать, по-любому сырые биос будет, дрова, и т д и т.п. вторая ревизия - это уже топчик, примерно февраль следующего года можно смело на am5 прыга...
Курс доллара на Aliexpress опустился до 57 рублей
quid irrumabo
13:35
Ещё немного и FullTower корпус под карты нвидиа станет минимальным требованием.)
В сеть попали изображения видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti Founders Edition
Chingizid
13:34
Ам 5 стоит пропустить первую ревизию, как и в случае с райзеном надо будет 2 вторую брать, пока доведут все до ума.
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Sheshenbek
13:34
За 52 там 3080 продаётся
Курс доллара на Aliexpress опустился до 57 рублей
linux4ever
13:34
Еще бы также таскать другую технику :(
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Chingizid
13:33
3070 52к стоит, была бы нормальная гарантия можно было бы и взять.
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Sheshenbek
13:33
Не трать много денег, скоро ам5 выходит, лучше сэкономить.
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