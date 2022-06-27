Игра развивается.

Вот уже на протяжении многих дней разработчики PUBG Battlegrounds (в девичестве просто PUBG, и мы в редакции так и будем продолжать её называть) дразнят пользователей различными публикациями относительно следующего готовящегося к релизу в рамках одного из крупных обновлений поля боя Deston. Сегодня очередь наконец-то дошла до публикации полноценного видеоролика, демонстрирующего основные локации новой карты.

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В нижеуказанном видео можно заметить местный «районный центр» с небоскрёбами и плотиной, а также сопредельные локации, такие, как «ветряные фермы», местные заболоченные области, арену, прибрежные посёлки и многое другое. Судя по всему, по размерам Deston не уступает предыдущим полям боя в PUBG.

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Согласно официальной публикации на сайте PUBG, обновление, которое добавит карту Deston в «обойму», выйдет 13 июля.