Игра про «Черепашек-ниндзя» ожидаемо вылетела из десятки на вторую же неделю.

Воскресный вечер, как оно постоянно бывает в случае со статистикой чартов продаж в Steam, не предвещал ничего интересного. Нынешнее воскресенье исключением, естественно, не стало, наоборот — всё оказалось максимально предсказуемо и вполне объяснимо. Но не будем толочь воду в ступе и перейдём сразу к делу.

реклама

Итак, по итогам продаж в Steam за уходящую неделю безусловным лидером стал портативный ПК Steam Deck. Второе место уже вторую неделю подряд удерживает Final Fantasy VII Remake Integrade, ну а «бронзовым призёром» стала Tiny Tina’s Wonderlands. Важно отметить, что данное ответвление игр серии Borderlands на протяжении трёх месяцев было эксклюзивом Epic Games Store, а в Steam появилось только 23-го июня, то есть, времени на достижение более внушительного результата у проекта было совсем немного.

анонсы и реклама Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ Лютая RTX 3090 за копейки - смотри -46% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti задешево в Регарде RTX 3050 за 25тр в Регарде 3070Ti MSI подешевела на порядок 3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке 3070 Ti Asus Gaming - 70 тр 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Как бы то ни было, в целом десятка лидеров выглядит так: