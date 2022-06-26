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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Tiny Tina’s Wonderlands закрепилась на третьем месте в недельном чарте продаж в Steam
Игра про «Черепашек-ниндзя» ожидаемо вылетела из десятки на вторую же неделю.
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Воскресный вечер, как оно постоянно бывает в случае со статистикой чартов продаж в Steam, не предвещал ничего интересного. Нынешнее воскресенье исключением, естественно, не стало, наоборот — всё оказалось максимально предсказуемо и вполне объяснимо. Но не будем толочь воду в ступе и перейдём сразу к делу.

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Итак, по итогам продаж в Steam за уходящую неделю безусловным лидером стал портативный ПК Steam Deck. Второе место уже вторую неделю подряд удерживает Final Fantasy VII Remake Integrade, ну а «бронзовым призёром» стала Tiny Tina’s Wonderlands. Важно отметить, что данное ответвление игр серии Borderlands на протяжении трёх месяцев было эксклюзивом Epic Games Store, а в Steam появилось только 23-го июня, то есть, времени на достижение более внушительного результата у проекта было совсем немного.

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Как бы то ни было, в целом десятка лидеров выглядит так:

  • Steam Deck;
  • Fantasy VII Remake Integrade;
  • Tiny Tina’s Wonderlands;
  • Raft;
  • Monster Hunter Rise;
  • God of War;
  • Monster Hunter Rise Sunbreak;
  • Tiny Tina’s Wonderlands;
  • Rust;
  • Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition.
#steam #valve #tiny tinas wonderlands
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