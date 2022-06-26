Пока ещё «тормозит», но разработчикам хочется дать шанс.

Разработчики из студии Plethora Project выпустили геймплейный трейлер Common’hood — своей игры о создании сообщества с множеством инструментов для строительства. В представленном материале зрителям показали набор различных активностей и основные инструменты с ресурсами, с которыми будет иметь дело игрок.

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Итак, Common’hood — это экономический симулятор создания сообщества с множеством настраиваемых инструментов для строительства. Игрокам здесь нужно будет добывать материалы, строить дом, выращивать собственную еду, исследовать новые технологии, изготавливать новые инструменты и даже создавать семью.

«Постройте процветающее сообщество, выращивая еду, а также возводя укрытия, мастерские и, наконец, высокотехнологичные производственные сооружения. В мастерской вы найдёте уникальные инструменты, благодаря которым сможете менять любую деталь», — описывают базовые геймплейные механики Common’hood сами разработчики.

У здешних поселенцев есть собственные нужды и стремления. Игрок сможет превратить их из обездоленных нищих в важных членов преуспевающего общества. Для этого крайне важно оставлять тяжёлую работу машинам, используя строительные станции для создания уникальных автоматизированных систем.

Важная задача для игроков Common’hood — добиться продовольственного самообеспечения для своего поселения, выращивая различные сельскохозяйственные культуры. А широкий выбор рецептов приготовления еды поможет сделать поселенцев счастливыми.

Ещё одна важная компонента игры — исследование заброшенного завода, полного ресурсов, истории, воспоминаний и «неосуществившихся намерений». Авторы дали понять, что с каждой находкой игроки будут становиться на шаг ближе к разгадке безрадостной судьбы этого места. Наконец, созданными базами и уникальными средами обитания можно будет делиться с помощью внутриигровой онлайн-базы — хороший способ утвердиться для креативно настроенных геймеров.

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Релиз Common’hood должен состояться в текущем году в Steam (есть страничка для ознакомления), точную дату релиза разработчики пока не объявили. Доподлинно известно, что проект будет поддерживать кооперативный режим на четырёх человек.