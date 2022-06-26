Впрочем, то означает, что ждать ещё с равной вероятностью как полгода, так и полтора года.

Прошлым летом энтузиасты представили вниманию общественности крупную модификацию Fallout London, за основу которой была взята четвёртая номерная часть культовой серии постапокалиптических ролевых игр. Хотя модификация выглядела эффектно, иллюзий в её отношении практически никто не питал: история учит нас тому, что подобные крупные фанатские проекты в большинстве случаев умирают в стадии зародышей, так никогда не увидев свет. По всей видимости, Fallout London станет редким приятным исключением из этого трагического правила: сегодня разработчики сообщили, что планируют выпустить своё творение в следующем году.

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Вместе с тем авторы опубликовали свежий видеоролик, демонстрирующий основные особенности Fallout London и её отличия от оригинальной Fallout 4. А отличий, собственно, вагон и маленькая тележка: поскольку действие модификации разворачивается в пережившей ядерный апокалипсис Англии, то и местная фауна здесь практически полностью отличается от представленной в Fallout 4. Кроме того, в Fallout London повествуется совершенно новая сюжетная линия с новыми фракциями и действующими лицами.

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По своему масштабу Fallout London примерно соответствует крупному сюжетному дополнению к Fallout 4, так что заняться в ходе её прохождения определённо будет чем.