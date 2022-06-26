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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Для Cyberpunk 2077 вышла модификация с FSR 2.0 — производительность игры с ней значительно возрастает
Опять моддеры делают всё быстрее и лучше официальных разработчиков. Нужны ли они (разработчики) вообще?
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Так уж сложилось, что современные разработчики высокобюджетных игр столь сильно себя дискредитировали, что простым моддерам не представляет никакой сложности сделать что-то в значительной степени совершенствующее игровой процесс или добавляющее в проект новую функциональность. Естественно, одним из ярчайших примеров данной печальной ситуации в геймдеве является Cyberpunk 2077, для которой на днях моддер PotatoOfDoom выпустил модификацию, внедряющую в игру поддержку технологии FSR 2.0.

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Согласно заверениям первых рискнувших установить модификацию пользователей, работает она ровно так, как и ожидается: значительно повышает производительность — причём, повышение тем заметнее, чем хуже изначально работала у вас Cyberpunk 2077. Данное обстоятельство, впрочем, вполне естественное: разница между 100 и 140 кадрами в секунду не столь ощутима и заметна глазу, как разница между, условно говоря, 60 и 100 кадрами в секунду, не говоря уже про менее производительные системы, на которых в Cyberpunk 2077 наблюдалось настоящее слайд-шоу.

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RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Загрузить модификацию при желании можно с популярнейшего мод-портала NexusMods.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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