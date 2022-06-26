Так уж сложилось, что современные разработчики высокобюджетных игр столь сильно себя дискредитировали, что простым моддерам не представляет никакой сложности сделать что-то в значительной степени совершенствующее игровой процесс или добавляющее в проект новую функциональность. Естественно, одним из ярчайших примеров данной печальной ситуации в геймдеве является Cyberpunk 2077, для которой на днях моддер PotatoOfDoom выпустил модификацию, внедряющую в игру поддержку технологии FSR 2.0.
реклама
Согласно заверениям первых рискнувших установить модификацию пользователей, работает она ровно так, как и ожидается: значительно повышает производительность — причём, повышение тем заметнее, чем хуже изначально работала у вас Cyberpunk 2077. Данное обстоятельство, впрочем, вполне естественное: разница между 100 и 140 кадрами в секунду не столь ощутима и заметна глазу, как разница между, условно говоря, 60 и 100 кадрами в секунду, не говоря уже про менее производительные системы, на которых в Cyberpunk 2077 наблюдалось настоящее слайд-шоу.
Загрузить модификацию при желании можно с популярнейшего мод-портала NexusMods.