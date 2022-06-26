Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: иностранные сервисы для знакомств потеряли половину клиентов в РФ
Блокировки приложений, ограничение платных функций — в числе главных причин.
анонсы и реклама
RTX 3050 уже за 31 тр - смотри
3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3080 дешевле 100 тр - скидка 20%
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке

Издание «Известия» со ссылкой на исследование от МТС сообщает, что число пользователей иностранных сервисов знакомств в РФ к маю сократилось вдвое в сравнении с началом года. Так, приложения для организации свиданий покинуло 3,5–4 млн человек. Это произошло после того, как популярная платформа Tinder отключила в РФ платные функции, а Badoo и Bumble и вовсе заблокировали мобильные приложения.

реклама

Здесь нужно сразу сделать уточнение: только 12 % из покинувших иностранные дейтинг-сервисы перешло на российские аналоги. По оценке Mamba, в деньгах российский дейтинг-рынок в этом году может сократиться на 10–15 %.

В относительных числах наблюдается «значительный прирост» числа пользователей российских платформ Mamba (её аудитория увеличилась на 10%), Pure (59 %) и LovePlanet (40 %), но в абсолютном выражении на них пришло значительно меньше пользователей, чем ушло с зарубежных ресурсов.

Партнёры по исследования в МТС сделали предположение, что отечественные сервисы не смогли предложить полноценной замены платного набора функций Tinder и других зарубежных платформ. Пользователи, которых и ранее устраивали бесплатные версии зарубежных сервисов, продолжают пользоваться приложениями, которые когда-то скачали. А вот те, кто активно пользовался «донатными» дополнительными услугами, не нашли, кому «отнести» свои деньги, предположил представитель оператора.

Предположение о недостаточном наборе уникальных платных функций на российских сервисах для организации свиданий в МТС были также подкреплены данными из «МТС Банка». Из их анализа следует, что с января по май 2022 года количество транзакций в дейтинговых сервисах в целом сократилось в 3,8 раза, а средний чек упал в 2,6 раза, до 340 рублей.

Журналисты издания «Известия» также смогли взять комментарий у аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского. Он уточнил, что средняя сумма платежа упала более чем вдвое — с 500 до 239 рублей. Это может быть связано с уходом международных платежных систем и сервисов с российского рынка. Проще говоря, людям стало сложнее оплачивать услуги площадок.

Сергей Половников, руководитель проекта Content-Review в интервью «Известиям» заявил, что подсчитать сегодня актуальное количество российских пользователей зарубежных площадок для знакомств сейчас проблематично, поскольку значительная часть из них пользуется VPN.

анонсы и реклама
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
Лютая RTX 3090 за копейки - смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
RTX 3050 за 25тр в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

«Но дело не только в функционале — зарубежными сайтами знакомств зачастую пользовалась специфичная аудитория со своими неписанными правилами, паттернами поведения, привыкшая к атмосфере, сложившейся в том или ином сервисе. Всё это невозможно механически перенести на российские дейтинг-платформы, поэтому многие пользователи и не переходят на них», — полагает основатель Content-Review.

#отечественное по #tinder
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Отечественный пакет программ «МойОфис документы» появился в магазине приложений RuStore
СМИ: разработчики попросили Минцифры не упрощать доступ в реестр российского ПО
«ВКонтакте» анонсировала Vmoji — виртуальный аватар пользователя, работающий в связке с технологией распознавания лиц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5
77
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 2
16
Собираем мощный ПК на платформe Intel за разумные деньги. Часть 5
23
"Восточный фронт: Крах Анненербе": ушедшая эпоха
17
О планете Пандора: История создания, особенности, флора и фауна
4

Сейчас обсуждают

VictoR_VK
11:09
Млять, у тебя статейки про игры днищенские, на хз каком виртуальном железе древнем, Критикуешь-предлагай свое.
Собираем мощный ПК на платформe Intel за разумные деньги. Часть 5
sevik68
11:09
выдавливают народ из токсичной валюты.. только и всего
По новым правилам Тинькофф ютубер получил 12 тыс. рублей и тут же потерял всю сумму из-за комиссий
VictoR_VK
11:08
Правильно, пора задуматься о покупке мозгов себе.
Собираем мощный ПК на платформe Intel за разумные деньги. Часть 5
sevik68
11:08
ОМГ.. еще и с дополнительным питанием?
Появились изображения видеокарты GeForce GTX 1630 в исполнении Colorful
[Zero]
11:07
Он штатный оверклокер GIGABYTE, сотрудник компании, а не просто энтузиаст.
DDR5-10224 – энтузиаст добился нового рекорда в разгоне оперативной памяти
sevik68
11:07
10А это минимум пару квадратов меди в проводе.. как обычно.. или пи@дят или придуряются
Флагманские смартфоны скоро обзаведутся сверхбыстрой зарядкой на 200-240 Вт
Pavelshakh
11:05
В смысле. 224XT, если рассматривать цену в 1210 рублей имеет отличную площадь оребрения, отлично обработанную ровную пятку, нормальный бекплейт и крепление к матплате. Да и обзоров просто вагон. https...
Собираем мощный ПК на платформe Intel за разумные деньги. Часть 5
sevik68
11:05
пару лет назад обошлись без триллионов и дефицита... что случилось?
Для преодоления дефицита чипов нужно вложить в отрасль триллионы долларов – GlobalFoundries
Cappie
11:03
Неужели люди настолько жадные, что будут до упора рекламировать товар по оверпрайсу, вместо того чтобы снизить цену?
Покупка игровой видеокарты в магазинах РФ по рекомендованной цене снова стала реальностью
wwr222
11:02
На, болтун, смотри и не вякай:
"Восточный фронт: Крах Анненербе": ушедшая эпоха
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем