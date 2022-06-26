Блокировки приложений, ограничение платных функций — в числе главных причин.

Издание «Известия» со ссылкой на исследование от МТС сообщает, что число пользователей иностранных сервисов знакомств в РФ к маю сократилось вдвое в сравнении с началом года. Так, приложения для организации свиданий покинуло 3,5–4 млн человек. Это произошло после того, как популярная платформа Tinder отключила в РФ платные функции, а Badoo и Bumble и вовсе заблокировали мобильные приложения.

реклама

Здесь нужно сразу сделать уточнение: только 12 % из покинувших иностранные дейтинг-сервисы перешло на российские аналоги. По оценке Mamba, в деньгах российский дейтинг-рынок в этом году может сократиться на 10–15 %.

В относительных числах наблюдается «значительный прирост» числа пользователей российских платформ Mamba (её аудитория увеличилась на 10%), Pure (59 %) и LovePlanet (40 %), но в абсолютном выражении на них пришло значительно меньше пользователей, чем ушло с зарубежных ресурсов.

Партнёры по исследования в МТС сделали предположение, что отечественные сервисы не смогли предложить полноценной замены платного набора функций Tinder и других зарубежных платформ. Пользователи, которых и ранее устраивали бесплатные версии зарубежных сервисов, продолжают пользоваться приложениями, которые когда-то скачали. А вот те, кто активно пользовался «донатными» дополнительными услугами, не нашли, кому «отнести» свои деньги, предположил представитель оператора.

Предположение о недостаточном наборе уникальных платных функций на российских сервисах для организации свиданий в МТС были также подкреплены данными из «МТС Банка». Из их анализа следует, что с января по май 2022 года количество транзакций в дейтинговых сервисах в целом сократилось в 3,8 раза, а средний чек упал в 2,6 раза, до 340 рублей.

Журналисты издания «Известия» также смогли взять комментарий у аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского. Он уточнил, что средняя сумма платежа упала более чем вдвое — с 500 до 239 рублей. Это может быть связано с уходом международных платежных систем и сервисов с российского рынка. Проще говоря, людям стало сложнее оплачивать услуги площадок.

Сергей Половников, руководитель проекта Content-Review в интервью «Известиям» заявил, что подсчитать сегодня актуальное количество российских пользователей зарубежных площадок для знакомств сейчас проблематично, поскольку значительная часть из них пользуется VPN.

анонсы и реклама Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ Лютая RTX 3090 за копейки - смотри -46% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti задешево в Регарде RTX 3050 за 25тр в Регарде 3070Ti MSI подешевела на порядок 3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке 3070 Ti Asus Gaming - 70 тр 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

«Но дело не только в функционале — зарубежными сайтами знакомств зачастую пользовалась специфичная аудитория со своими неписанными правилами, паттернами поведения, привыкшая к атмосфере, сложившейся в том или ином сервисе. Всё это невозможно механически перенести на российские дейтинг-платформы, поэтому многие пользователи и не переходят на них», — полагает основатель Content-Review.