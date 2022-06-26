Это всё благодаря обновлению Age of Sorcery.

Обновление Age of Sorcery для онлайн-игры Conan Exiles изменило систему строительства, а также добавило новый режим для тех, кто хочет попробовать в архитектурном деле. Все подробности были представлены в специальной заметке в разделе Steam.

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В список новинок большого обновления также войдут колдовство, новые спутники, переработка характеристик и кое-что ещё. Но большая заметка посвящена именно переработанной системе строительства. Авторы признались, что ставили перед собой глобальную цель сделать строительство максимально удобным и органичным для игроков как на компьютерах, так и на консолях.

Обновление Age of Sorcery привнесёт в клиент игры новый интерфейс для созидательного режима, отдельный от создания и управления предметами. Вместо создания строительных блоков и размещения их на панели быстрого доступа у игроков будет возможность просто брать в руки молоток строителя и сразу попадать в режим. Там строительные блоки будут доступны напрямую в новом интерфейсе.

Также в новом интерфейсе строительные блоки, мастерские и украшения размещены на отдельных вкладках наверху, а подкатегории (разные материалы или контент дополнений) будут находиться в столбце слева. Всё это сделано для удобства пользования — особенно на консолях.

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Отдельно разработчики позаботились об авторах модов. В новом интерфейсе создатели модификаций смогут добавлять собственные виды сортировки для размещаемых предметов и строительных блоков, присваивая им новые игровые теги категорий. По замыслу авторов все эти изменения сделают строительство быстрее и проще, чем когда-либо, в том числе для игроков на консолях.