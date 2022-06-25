Надолго ли этот повторный всплеск популярности? Вопрос, если что, риторический.

Недавно разработчики Fall Guys приняли, вероятно, самое мудрое решение в своей жизни: перевели свой умирающий проект на условно-бесплатную модель (F2P, free to play) распространения. Как и следовало ожидать, это дало игре резкий толчок в «онлайне»: по словам представителей студии Mediatonic, всего за первые 48 часов после перехода на F2P в Fall Guys сыграли двадцать миллионов пользователей.

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С одной стороны, это поистине ошеломляющий результат. С другой стороны, важно помнить, что Fall Guys весьма специфическая игра, и надолго повторный успех тоже не останется. Безусловно, нам хотелось бы ошибиться, поскольку раз проекту удалось привлечь внимание такой огромной аудитории, то его авторы явно что-то делают правильно.

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После переезда на условно-бесплатную модель Fall Guys на PC стала распространяться посредством Epic Games Store. Владельцы Steam-версий, которые приобрели игру ещё во время «первой фазы» её существования, сохранили к ним доступ, а также получили внутриигровые подарки «за верность».