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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, запуск PC-версии Uncharted Legacy of Thieves Collection отложили до октября
Ждали много лет, ещё несколько месяцев подождём. Тем более что всё равно сборник легально будет не купить.
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Как известно, сборник Uncharted Legacy of Thieves Collection должен рано или поздно добраться и до персональных компьютеров в рамках обновлённой и разумной политики Sony по расширению присутствия своих игр за пределами PlayStation. Когда, впрочем, случится это событие, до сих пор, несмотря на то, что мы прожили уже половину года, неизвестно. Ранее утечки гласили о том, что Uncharted Legacy of Thieves Collection заглянет на PC в середине июля, но сегодня эти мечты, по всей видимости, были разбиты.

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Как сообщают внимательные пользователи, в базе данных Steam на странице сборника изменилась дата его релиза — с 15 июля на 19 октября. Администраторы ресурса SteamDB, занимающегося сбором открытой статистики из Steam, предупреждают, что указанная дата может быть ошибочной или просто «заглушкой». Данное мнение отчасти подтверждается тем фактом, что 19 октября в этом году выпадает на среду; а середина недели — мягко говоря, не лучший день для запуска в продажу подобных проектов.

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В любом случае, даже если информация подтвердится официально, это не трагедия: после нескольких лет ожидания лишние несколько месяцев уже не играют никакой роли. Да и в России сборник с вероятностью, близкой к абсолютной, купить легально всё равно не получится после необдуманного выпада со стороны Sony, временно прекратившей в нашей стране продажи своих игр и устройств.

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Bryant333
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Лучше позже, но лучше оптимизация 😀
Похоже, запуск PC-версии Uncharted Legacy of Thieves Collection отложили до октября
Леонид Мокривский
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