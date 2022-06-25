Вышедшая в конце апреля этого года мрачная тактическая RPG King Arthur Knight’s Tale удивила геймеров своей «прожорливостью» в плане свободного пространства на накопителе: как сообщается, объём установки проекта составлял порядка 120 гигабайт. Почему же мы написали данную информацию в прошедшем времени? Ответ уже был дан в заголовке данного новостного материала: King Arthur Knight’s Tale обзавелась обновлением, которое помимо всего прочего также посадило игру на строжайшую диету, по итогам которой она стала стройной и подтянутой, «сбросив» лишних 80 гигабайт.
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Как сообщают обладатели King Arthur Knight’s Tale, после установки обновления занимаемый игрой объём на накопителе сократился до 39 Гбайт. Как же разработчикам удалось совершить такое чудо? По всей видимости, до обновления весь объём установки был «раздут» несжатыми текстурами и моделями, поскольку именно данный фактор разработчики указали как единственный ответственный за сложившуюся ситуацию.
Естественно, похудение игры — не единственный пункт в сопроводительной документации к обновлению. Разработчики также переработали финальные стадии (так называемый эндгейм) игры, потрудились над балансом и исправили вагон и маленькую тележку багов.