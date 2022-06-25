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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
После обновления King Arthur Knight’s Tale «сбросила вес» более чем в три раза
Вот, что сжатие текстур животворящее делает.
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Вышедшая в конце апреля этого года мрачная тактическая RPG King Arthur Knight’s Tale удивила геймеров своей «прожорливостью» в плане свободного пространства на накопителе: как сообщается, объём установки проекта составлял порядка 120 гигабайт. Почему же мы написали данную информацию в прошедшем времени? Ответ уже был дан в заголовке данного новостного материала: King Arthur Knight’s Tale обзавелась обновлением, которое помимо всего прочего также посадило игру на строжайшую диету, по итогам которой она стала стройной и подтянутой, «сбросив» лишних 80 гигабайт.

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Как сообщают обладатели King Arthur Knight’s Tale, после установки обновления занимаемый игрой объём на накопителе сократился до 39 Гбайт. Как же разработчикам удалось совершить такое чудо? По всей видимости, до обновления весь объём установки был «раздут» несжатыми текстурами и моделями, поскольку именно данный фактор разработчики указали как единственный ответственный за сложившуюся ситуацию.

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Естественно, похудение игры — не единственный пункт в сопроводительной документации к обновлению. Разработчики также переработали финальные стадии (так называемый эндгейм) игры, потрудились над балансом и исправили вагон и маленькую тележку багов.

#neocore games #king arthur knights tale
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Zhuge Liang
13:35
Медуза, медиазона, например
Россияне больше не смогут получать обновления Windows
Zhuge Liang
13:33
однозначно нет. С чего вдруг хорошо?
Россияне больше не смогут получать обновления Windows
Эовейн Триада
13:31
Сейчас небольшая разница между поколениями, заметить её невозможно без бенчмарков. Не может быть, что одного не хватает, а на 10-15% более быстрого стало хватать.
Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5
sortpress
13:26
Сглаживание в ноль (в 4к норм, если пиксели на дисплее мелкие) и тянет. Кадров до 50 в старых проектах.
Цены на видеокарты NVIDIA в российской рознице возвращаются к рекомендованным
Матвей Скрипченко
13:26
Да разве это плохо? Многие сами отключают эти обновление. Тем более многие из нас после санкций узнали что ключи от винды нужно покупать а не искать в инете
Россияне больше не смогут получать обновления Windows
sortpress
13:24
Зилот, как всегда на ахинее зарабатывает...
Цены на видеокарты NVIDIA в российской рознице возвращаются к рекомендованным
V.L.A.D.L.E.N
13:17
Серию которых бездарно слили.
Инсайдер рассказал о сюжете GTA 6 и назвал главную фишку игры
V.L.A.D.L.E.N
13:15
Абсолютно тупая идея личной мести.
Инсайдер рассказал о сюжете GTA 6 и назвал главную фишку игры
V.L.A.D.L.E.N
13:15
🤣🤣🤣
Инсайдер рассказал о сюжете GTA 6 и назвал главную фишку игры
Rey.B.
13:10
Вообще-то, с данного ракурса 3D V-Cache находиться под кристаллом. И крышку снимать с порца не нужно. АМД не экономит не на толщине крышки, ни на припое.
Энтузиасту удалось безопасно снять теплораспределительную крышу процессора Ryzen 7 5800X3D
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