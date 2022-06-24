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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Боевик Deep Rock Galactic про космических гномов-шахтёров разошёлся 4-миллионным тиражом
Это, учитывая все обстоятельства, немало.
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Разработчики кооперативного боевика Deep Rock Galactic, посвящённого тому, как гномы путешествуют по космосу и добывают ресурсы для своих, несомненно, важных целей, сообщили о том, что продажи их творения достигли и преодолели отметку в четыре миллиона экземпляров.

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Забавно в этой статистике то, что она была достигнута, по всей видимости, некоторое время назад: по словам разработчиков, они были так заняты работой над контентной поддержкой Deep Rock Galactic, что попросту упустили момент, когда статистика перешагнула за очередную «круглую» сумму.

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Напомним, что Deep Rock Galactic появилась в Steam по программе раннего доступа в 2018 году, а весной 2020-го доросла до статуса полноценного релиза.

#deep rock galactic
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