Разработчики кооперативного боевика Deep Rock Galactic, посвящённого тому, как гномы путешествуют по космосу и добывают ресурсы для своих, несомненно, важных целей, сообщили о том, что продажи их творения достигли и преодолели отметку в четыре миллиона экземпляров.
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Забавно в этой статистике то, что она была достигнута, по всей видимости, некоторое время назад: по словам разработчиков, они были так заняты работой над контентной поддержкой Deep Rock Galactic, что попросту упустили момент, когда статистика перешагнула за очередную «круглую» сумму.
Напомним, что Deep Rock Galactic появилась в Steam по программе раннего доступа в 2018 году, а весной 2020-го доросла до статуса полноценного релиза.