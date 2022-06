Там даже будет, простите, «альтернатива блокчейну».

Майкл Мумбауэр, долгое время проработавший в игровом подразделении Sony (речь и PlayStation, разумеется), совместно с творческим директором экшена Days Gone Джоном Гарвином основали студию Liithos. Первым проектом новой компании станет Ashfall — многопользовательский «трансмедийный» экшен AAA-класса с открытым миром.

В команду Liithos были наняты опытные разработчики, ранее приложившие руку к маститым проектам: The Last of Us, Syphon Filter, Days Gone, Uncharted: Golden Abyss. На каком этапе находится процесс создания Ashfall — сказать очень сложно. Но первые концепт-арты команда девелоперов уже выпустила.

В грядущем Ashfall игрокам придётся побороться за выживание в Сиэтле, сильно пострадавшем от глобального потепления. Природный катаклизм случился по причине мощнейшего извержения вулкана, а также присутствия разрушительных энергетических полей.

Авторы представленного многопользовательского экшена утверждают, что в геймплейном плане он будет очень сильно напоминать о Days Gone. Несмотря на, скажем так, мультиплеерную направленность, полноценная сюжетная кампания для Ashfall тоже запланирована. Игрокам, осилившим все здешние одиночные задания, предложат попытать счастья в PvE-миссиях и PvP-битвах.

Релиз Ashfall должен состояться на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и платформе Hedera Hashgraph. Последняя, по словам девелоперов, представляет собой «более быструю и безопасную альтернативу блокчейну». Кажется, с трендом бывшие менеджеры PlayStation и Days Gone чуточку опоздали. В любом случае, авторы Ashfall намерены использовать платформу как технологию по продаже и обмену внутриигровых предметов.