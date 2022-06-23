Игровое подразделение VK, которое носит вполне ожидаемое название VK Play, анонсировало новые условия распределения прибыли в рамках поддержки игровых студий, которые хотят добавить свои проекты в каталог платформы. Соответствующей информацией поделились сотрудники компании в беседе с журналистами издания «Коммерсантъ».
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Сообщается, что комиссия площадки составит всего 5 % (раньше было 30 %), включая комиссию платёжных систем. Разработчики при этом получат 95 % выручки. Обновлённые условия впервые будут действовать как для начинающих проектов, у которых ещё толком нет своей аудитории, так и для студий, которые сами приводят пользователей в игру.
«Коммерсантъ» также уточняет, что на старте VK Play предоставляет до 350 тысяч показов проекту, чтобы определить метрики продукта и на основании полученных данных предложить объём дальнейшего выставления показов и трафика.
Новая программа распространяется и на портированные на ПК мобильные игры, которые приносят разработчикам 10-15 % выручки от внутриигровых приложений. Для таких проектах в рекламных сетях доступен отдельный от мобильных игр аукцион по закупке рекламы и также доступны различные площадки для продвижения своего проекта.