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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
VK Play расширяет программ поддержки разработчиков игр, снизив комиссию с 30 до 5 %
Должно помочь, наверное.
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Игровое подразделение VK, которое носит вполне ожидаемое название VK Play, анонсировало новые условия распределения прибыли в рамках поддержки игровых студий, которые хотят добавить свои проекты в каталог платформы. Соответствующей информацией поделились сотрудники компании в беседе с журналистами издания «Коммерсантъ».

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Сообщается, что комиссия площадки составит всего 5 % (раньше было 30 %), включая комиссию платёжных систем. Разработчики при этом получат 95 % выручки. Обновлённые условия впервые будут действовать как для начинающих проектов, у которых ещё толком нет своей аудитории, так и для студий, которые сами приводят пользователей в игру.

«Коммерсантъ» также уточняет, что на старте VK Play предоставляет до 350 тысяч показов проекту, чтобы определить метрики продукта и на основании полученных данных предложить объём дальнейшего выставления показов и трафика.

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Новая программа распространяется и на портированные на ПК мобильные игры, которые приносят разработчикам 10-15 % выручки от внутриигровых приложений. Для таких проектах в рекламных сетях доступен отдельный от мобильных игр аукцион по закупке рекламы и также доступны различные площадки для продвижения своего проекта.

#вконтакте #vk play
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Давай сделай лучше, честно. Я верю в тебя. Я почитаю твою мегастатью, наберусь опыта и сделаю по твоему примеру.
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sgs
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Там кстати не факт что большинство таргетов только на белых. В районе населенном исключительно черными не будут сдавать жилье белым и таргет будет именно на черных братьев.
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