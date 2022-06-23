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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Уход Fall Guys из Steam привёл к парадоксу — резкому росту «онлайна» в Steam-версии игры
Видимо, это знак протеста со стороны геймеров. Ну или просто многие вспомнили, что такая игра вообще есть.
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На днях пародийный и первые несколько минут геймплея даже занимательный проект Fall Guys перешёл на условно-бесплатную модель распространения и переехал в Epic Games Store, оставив свою первоначальную площадку в лице Steam. Ранее приобретённые в Steam копии игры у пользователей, безусловно, остались, но теперь, чтобы получить к Fall Guys доступ, нужно проследовать на её страничку в EGS. Всё это привело к ожидаемой череде жалоб со стороны игроков, которые до сих пор не готовы признавать Epic Games Store конкурентом для магазина от Valve.

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Дошло до того, что игроки либо в знак протеста, либо просто на фоне старта нового сезона вспомнив, что такая игра вообще существует, резко запустили свое ранее купленные версии Fall Guys в Steam. По итогу оказалось, что в Steam был зафиксирован самый высокий за последние два года «онлайн», дошедший почти до 60 тысяч пользователей одновременно. Для сравнения, последние полтора года в Steam-версии Fall Guys пиковый суточный «онлайн» болтался в районе 9—15 тысяч пользователей.

Что касается EGS-релиза, то он состоялся параллельно с запуском на Xbox и Nintendo Switch, и разработчики опять оказались не готовы к большому ажиотажу: запуск Fall Guys на новых платформах привёл к тому, что игровые серверы не выдержали нагрузки и «упали», сохраняя лежачее положение на протяжении непозволительно долгого времени.

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Как бы то ни было, перед нами временные неприятности и временное недовольство геймеров. Решение уже принято и менять его никто не станет, так что фанатам Fall Guys придётся смириться. Ну или искать для себя новые развлечения.

#fall guys
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