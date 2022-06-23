Но обещать, как известно, не значит жениться. Да и требования у всех разные.

Пару недель назад Глен Скофилд, известный как создатель Dead Space, официально полноценно продемонстрировал свой новый «ужастик» под названием The Callisto Protocol. Из премьерной геймплейной демонстрации следует, что в новинке повсюду торчат уши Dead Space. Данное обстоятельство можно воспринимать по-разному, однако дефицита чего в The Callisto Protocol не будет, так это пугающих моментов.

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По словам разработчиков, игра в плане своего подхода к хоррору удивит даже матёрых любителей «ужастиков»: в The Callisto Protocol применено много новых идей, которые ранее в играх данного жанра не использовались. В теории, подобное решение позволит игре выглядеть свежо. Если верить разработчикам, то само построение игры подразумевает, что игроки будут действовать аккуратно и осторожно, поскольку очередная неприятность может поджидать там, где этого совсем не ждёшь. Иными словами, в студии Striking Distance постарались сделать так, чтобы её хоррор не был предсказуемым; а это, как ни крути, ключевая деталь в любом проекте, основанном на «саспенсе».

Кроме того, разработчики подготовили несколько сюрпризов внимательным геймерам: оглядываясь по сторонам, можно увидеть больше различных жутких вещей, чем просто смотря вперёд и не видя перед собой никаких препятствий.

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Насколько хоррор-составляющая The Callisto Protocol соответствует заявлениям разработчиков, узнаем второго декабря на всех актуальных платформах. Будет, конечно, весьма досадно, если в воображении авторов проекта он оказался куда страшнее, чем на самом деле.