Студия Playground Games нечасто радует фанатов Forza Horizon 5 обновлениями, но когда это всё же происходит, то обычно в «патчноуте» есть, что разобрать. И в самом деле: свежее обновление внедряет в игру функцию, которую многие привыкшие играть со своими друзьями — особенно в годы пандемии — могут посчитать обязательной. Речь идёт о режиме совместного прохождения сюжетной «кампании».
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Согласно сообщениям пользователей, играть можно в компании до шести пользователей одновременно. Большой ли в этом смысл, вопрос не столь важный — главное, что соответствующая функция появилась, позволив игрокам разнообразить свои впечатления от прохождения Forza Horizon 5.
Параллельно обновление также добавило в игру новые локализации, дало старт новому событию Forza EV Rivals, исправило ошибки, обновило облики некоторых автомобилей, и многое другое.
Forza Horizon 5 вышла в свет осенью прошлого года на PC, а также на Xbox текущего и прошлого поколений.