Когда НЗ расшифровывается вовсе не как «неприкосновенный запас».

Около двух недель назад состоялось мероприятие Summer Game Fest 2022, подарившее нам массу достойных анонсов и прочих публикаций на тему игровой промышленности. Теперь же выяснилось, что программа мероприятия позволила ему в очередной раз установить рекорд просмотров: итак, Summer Game Fest в этом году посмотрели более 27 миллионов раз, что на 8 % больше, чем на прошлогоднем аналогичном мероприятии.

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Пиковое одновременное число зрителей при этом составило 3,5 миллиона человек, что приводит нас ко вполне простому выводу: пандемия, быть может, и отступает, однако привычки, появившиеся за эти два с половиной года, никуда в обозримой перспективе не денутся: игры стали частью жизни огромного числа людей.

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Данный успех надо обязательно закрепить, справедливо посчитал организатор и ведущий мероприятия Джефф Кили. В июне 2023 года Summer Game Fest вернётся. И, надо полагать, станет интереснее и богаче на различные премьеры.