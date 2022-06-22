Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Summer Game Fest в этом году установил очередной рекорд просмотров
Когда НЗ расшифровывается вовсе не как «неприкосновенный запас».
анонсы и реклама
6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
RTX 3070 уже дешевле 70тр

Около двух недель назад состоялось мероприятие Summer Game Fest 2022, подарившее нам массу достойных анонсов и прочих публикаций на тему игровой промышленности. Теперь же выяснилось, что программа мероприятия позволила ему в очередной раз установить рекорд просмотров: итак, Summer Game Fest в этом году посмотрели более 27 миллионов раз, что на 8 % больше, чем на прошлогоднем аналогичном мероприятии.

реклама

Пиковое одновременное число зрителей при этом составило 3,5 миллиона человек, что приводит нас ко вполне простому выводу: пандемия, быть может, и отступает, однако привычки, появившиеся за эти два с половиной года, никуда в обозримой перспективе не денутся: игры стали частью жизни огромного числа людей.

анонсы и реклама
Новая топовая 48Gb Nvidia
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3070Ti MSI подешевела на порядок
-45000р на 6800XT ASUS
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Данный успех надо обязательно закрепить, справедливо посчитал организатор и ведущий мероприятия Джефф Кили. В июне 2023 года Summer Game Fest вернётся. И, надо полагать, станет интереснее и богаче на различные премьеры.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ретроклокинг: история Super HEDT
33
2 Гб vs 128 Гб. Тест скорости разных USB Flash накопителей - нужна ли вам флешка в 2022
47
Топ самых необычных смартфонов — крошечный, двухэкранный, с дисплеем e-ink
3
10 популярных утилит, для которых мне удалось найти более качественные аналоги
21
Postal: Brain Damaged - психоделическая шизофрения, возведенная в абсолют
7
Фестиваль демоверсий в Steam - на какие игры стоит обратить внимание
19
SSD Kingston KC2500 M.2 NVMe - мини-обзор с тестом недорогого радиатора
45
Как выбрать игровой ноутбук в 2022 году – полное руководство
5

Сейчас обсуждают

lеad
23:09
Встроена, она сильно богаче чем просто весь экран - есть окна, части окна, всякие стрелки и комменты и проч
10 популярных утилит, для которых мне удалось найти более качественные аналоги
lеad
23:08
Шикардос, согласен. Пользуюсь много лет и даже задонатил им
10 популярных утилит, для которых мне удалось найти более качественные аналоги
Ottuda
23:07
1. qBittorrent 2. MPC 3. VSDC Free Video Editor 4. Vit Registry Fix 4. Блокнот 6. AIDA64 7. FastStone Image Viewer, paint.net 8. Revo Uninstaller Pro 9. Bitvise SSH Client 10. WireGuard 11. AOMEI Part...
10 популярных утилит, для которых мне удалось найти более качественные аналоги
Иван Градун
23:07
Ааххахха 75к он на алике за 30-35к продается
Геймерский смартфон Xiaomi POCO F4 GT за 75 990 рублей уступил в играх POCO F3 за 35 990 рублей
Rey.B.
23:05
Чтобы майнеры продали, значит кто-то должен купить. А где найти столько идиотов покупать на явно падающем курсе, чтобы у них хватило бабла выкупить значительное количество битка хотя бы по эти 10К? У...
Крупные майнеры избавляются от Биткоинов, а эксперты ожидают падения до $10 350 к концу 2022г
Матвей Соболев
23:04
Автор вообще без дуплей в матчасти. Полный бред, никакая из этих "угроз" не стоит ничего, а некоторые попросту высосаны из пальца.
Военные США обнаружили критическую уязвимость сети Биткоина – атака 51% может стать реальностью
Александр Фетисов
23:00
Ничего что у 6800 перечеркнутая цена 110к, а у 6700 132к. С таким подходом можно опубликовать и пол миллиона скидка на 1050ти
Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – Radeon RX 6700 XT со скидкой до 76 000р
wolfire
22:57
кто будет играть в это старьё на современных консолях?
Гоночная аркада The Crew 2 на современных консолях получит режим с 60 кадрами/с
Ottuda
22:57
Неистово плюсую, хотя дополнил бесплатным paint.net.
10 популярных утилит, для которых мне удалось найти более качественные аналоги
wolfire
22:57
хочу 13 серию с диназавриком
Процессоры Intel дешевеют в российских магазинах – Core i9-12900KF скинул 37% за 1.5 месяца
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем